İkinci çocuk için tebrik yağıyor

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2023’te de Kais adlı oğullarını kucaklarına alan Manchester City’li İlkay Gündoğan ile İtalyan model Sara Arfaoui çifti, ikinci kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. 22 Şubat’ta ikinci çocukları Ella’nın doğumdan sonraki fotoğraflarını paylayan çifte her yerden tebrik yağıyor. Bir fotoğrafta yeni doğan Ella’yı dikkatli bir şekilde oğlu Kais’in kucağına veren İkay Gündoğan’ın mutluluğu yüzünden okunuyor. On binlerce kişinin beğendiği fotoğraflara yapılan yorumlarda çiftin çok güzel bir aile olduklarını belirten takipçileri, aynı zamanda yeni bebekleri için de tebrik ediyor. ‘Küçük prenses’ Ella, bir diğer fotoğrafta annesinin kucağında görülürken, son fotoğrafta ise tek başına poz veriyor.

