İkinci çeyrekte 527 milyon euro zarar etti

ALMANYA’da Federal Yargıtay’ın (BGH) bankacılık ücretleri konusunda mudiler lehine aldığı karardan sonra bankaların mali zorluğa girdiği belirtiliyor. İkinci çeyrek için 527 milyon euro zarar açıklayan ülkenin en büyük bankalarından Commerzbank, geçen yılın aynı dönemine ait bilançosunda ise 183 milyon euro kâr göstermişti. 2021 yılı içerisinde 976 milyon euro harcama yaparak küçülmeye gideceği belirtilen bankanın, Almanya çapında şube sayısını azaltacağı, bu sayede 2024 yılına kadar masraflarını 5.3 milyar euro düşürmeyi hedeflediği açıklandı. Frankfurt merkezli bankanın 790 olan şube sayısını 450’ye çekeceği belirtilen açıklamada, daha önce işten çıkartıldığı belirtilen 10 bin personele ek olarak 7 bin 500 kişinin daha işine son verileceği duyuruldu. Bankanın mevcut personel sayısı 39 bin 500.

Bankaların müşterilerinden fahiş oranda ücret aldığına hükmeden Federal Yargıtay, (BGH) fazladan alınan miktarın müşterilere geri ödenmesi yolunda karar almıştı. Yargıtay kararında ayrıca banka hesap ücretlerinin mudilerin onayına sunulmasını zorunlu kılınmıştı.