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ALMANYA’da iktidara yeniden talip olan ana muhalefet CDU/CSU’nun başbakan adayının en geç ekim ayında belirleneceği açıklandı. Alman özel televizyon kanallarından Sat. 1’in sorularını yanıtlayan CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, muhtemelen gelecek yıl 28 Eylül’de yapılacak genel seçimlere katılacak muhafazakar kanadın başbakan adayını, aynı zamanda Bavyera Eyalet Başbakanı olan ‘kardeş parti’ CSU lideri Markus Söder ile kendisinin belirleyeceğini yineledi. Adayın belirlenmesinde, eski Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan yeni eyaletlerden Brandenburg, Saksonya ve Thüringen’de gelecek ay yapılacak seçimlerde alınacak sonuçların herhangi bir rol oynamayacağı görüşünü de savundu.

‘SEVİLEN POLİTİKACI OLMAK YETMİYOR’Yapılan kamuoyu yoklamalarına göre Almanya’nın ‘en çok sevilen politikacıları’ sıralamasında Söder’in kendisinden önce geldiğinin ve halkın 2/3’ünün Söder’in başbakan adayı gösterilmesini istediğinin hatırlatılması üzerine Friedrich Merz, “Halkın yüzde 68’i Sol Partili Thüringen Eyalet Başbakanı’nın çok başarılı olduğu görüşünde. Ama kamuoyu yoklamalarına Sol Parti’ye destek yüzde 15’te kalıyor. Yani sevilen politikacı olmak yetmiyor” diyerek anket sonuçlarını ciddiye almadığını ima etti. Markus Söder’in Bavyera Eyalet Başbakanı olarak yöneticilik tecrübesi olduğunun hatırlatılması üzerine de, “Ben de yaklaşık 25 yıldır politikanın içindeyim. Ekonomik alanda özel şirketlerde de çalıştım. Yöneticilik de yaptım. Yani hem politik hem de ekonomik tecrübelerin var” yanıtını verdi. Friedrich Merz, hem Markus Söder’in hem de kendisinin başbakanlık yetisine sahip olduğunu belirterek “İkimiz de yapabiliriz” dedi.