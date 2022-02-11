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HABERLERAvrupa Haberleri

İki yıldır komşusunun faturasını ödediğini elektriği kesilince anladı

#Cemal Sargı#Elektrik Faturası#Komşu Faturası
İki yıldır komşusunun faturasını ödediğini elektriği kesilince anladı

Almanya’nın Kerpen kentinde şaşırtıcı bir olay yaşandı. Celal Sargın isimli gurbetçi, iki yıl önce bir ev kiralayarak ev sahibinin gösterdiği elektrik sayacını üzerine aldı ve ayda 80 euro ödeme yapmaya başladı. Geçen hafta sonu evinin elektriğinin kesilmesi üzerine araştırma yapan Sargın, Suriyeli komşusunun elektrik sayacını ödediğini fark etti.

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HÜRRİYET’e konuşan Cemal Sargın şunları söyledi: “Ev sahibim daireme ait sayacı gösterince fotoğrafını çekip üzerime abone açtırdım. İki yıl boyunca da düzenli borcumu ödedim. Taa ki bu hafta başına kadar. Dört gün önce elektriğimiz kesildi. 1500 euro borcum varmış”.

İki yıldır komşusunun faturasını ödediğini elektriği kesilince anladı

HEM ELEKTRİĞİNDEN OLDU HEM BORÇLANDI
Faturaları karşılaştırdığında sayaç numarasının farklı olduğunu fark eden Sargın, Suriyeli komşumun sayacını ödediğini aylar sonra anladı:
“Yaşlı ev sahibime durumu izah ettim. Adam bir türlü hatasını kabullenmiyor. Onun kullandığı elektriği yanlışlıkla bana ödettin dediğimde “Suriyelinin evini Alman devleti ödüyor” diyor. Dört gündür camiden getirdiğim sıcak suyla hanım bebeğe mama yapıyor. Buzdolabındaki gıdalar hep çöp oldu. Bu kış gününde elektrik olmayınca ısınma problemi ayrı bir sıkıntı. Sorun hâlâ çözülmedi, mağdurum.”
İki yıldır komşusunun faturasını ödediğini elektriği kesilince anladı

İki yıldır komşusunun faturasını ödediğini elektriği kesilince anladı

 

 

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