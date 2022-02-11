İki yıldır komşusunun faturasını ödediğini elektriği kesilince anladı

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HÜRRİYET’e konuşan Cemal Sargın şunları söyledi: “Ev sahibim daireme ait sayacı gösterince fotoğrafını çekip üzerime abone açtırdım. İki yıl boyunca da düzenli borcumu ödedim. Taa ki bu hafta başına kadar. Dört gün önce elektriğimiz kesildi. 1500 euro borcum varmış”.

Faturaları karşılaştırdığında sayaç numarasının farklı olduğunu fark eden Sargın, Suriyeli komşumun sayacını ödediğini aylar sonra anladı:“Yaşlı ev sahibime durumu izah ettim. Adam bir türlü hatasını kabullenmiyor. Onun kullandığı elektriği yanlışlıkla bana ödettin dediğimde “Suriyelinin evini Alman devleti ödüyor” diyor. Dört gündür camiden getirdiğim sıcak suyla hanım bebeğe mama yapıyor. Buzdolabındaki gıdalar hep çöp oldu. Bu kış gününde elektrik olmayınca ısınma problemi ayrı bir sıkıntı. Sorun hâlâ çözülmedi, mağdurum.”