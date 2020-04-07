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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 07.04.2020 - 12:14,Son Güncelleme:/

İki yıl geçti soruşturma tamamlanamadı

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İki yıl geçti soruşturma tamamlanamadı
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Almanya’nın Münster kentinde 7 Nisan 2018’de bir kişi, minibüsle kent merkezinde insanların arasana dalmış, otomobilin altında kalan dört kişi hayatını kaybetmişti. 20 kişi de çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.

PSİKOLOJİK sorunları bulunan saldırgan Jens R., olayın ardından tabancayla intihar etmişti. Savcı, Jens R. öldüğü için onun hakkında soruşturma açmazken, olayla ve Jens R.’nin intihar ettiği tabancayı nasıl elde ettiğiyle ilgili soruşturma başlatmıştı. Aradan geçen iki yıla rağmen açılan soruşturmalar tamamlanamadı. Savcı ayrıca Münster kenti belediyesine karşı da inceleme başlatmıştı. Olayın meydana geldiği yerde devam eden inşaat çalışmaları nedeniyle alınması gereken önlemlerin alınamadığı belirlenmişti.

 

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