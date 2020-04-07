İki yıl geçti soruşturma tamamlanamadı

PSİKOLOJİK sorunları bulunan saldırgan Jens R., olayın ardından tabancayla intihar etmişti. Savcı, Jens R. öldüğü için onun hakkında soruşturma açmazken, olayla ve Jens R.’nin intihar ettiği tabancayı nasıl elde ettiğiyle ilgili soruşturma başlatmıştı. Aradan geçen iki yıla rağmen açılan soruşturmalar tamamlanamadı. Savcı ayrıca Münster kenti belediyesine karşı da inceleme başlatmıştı. Olayın meydana geldiği yerde devam eden inşaat çalışmaları nedeniyle alınması gereken önlemlerin alınamadığı belirlenmişti.