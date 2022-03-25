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İki yıl aradan sonra seyirciyle büyük buluşma

#Münih Türk Film Günleri#Sinema#AVRUPADAN HABERLER
İki yıl aradan sonra seyirciyle büyük buluşma

Salgın nedeniyle iki yıl ara verilen Münih Türk Film Günleri, tekrar sinema salonlarında başlamanın heyecanını yaşadı.

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AÇILIŞI, yönetmenliğini Tufan Taştan’ın yaptığı ‘Sen, Ben, Lenin’ filmiyle gerçekleştirilen festival yoğun ilgi gördü. Rio Filmpalast salonunu dolduran sinemaseverler, uzun zaman sonra keyifli anlar yaşadı. Film gösteriminden sonra izleyicilerle söyleşide bulunan yönetmen Tufan Taştan, gerçek bir olaydan yola çıkılarak kurgulanan filme gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi. Hem sinema salonlarında hem de internet ortamında takip edilebilecek festivalde 9 uzun metrajlı film, 8 belgesel ve 6 kısa metrajlı film gösterilecek. 10 Nisan tarihine kadar sürecek etkinlikte ‘Cemil Şov’, ‘Çatlak’, ‘Okul Tıraşı’, ‘Hayaletler’, ‘Zin ve Ali’nin Hikâyesi’, ‘Kafes’ ve ‘Koridor’ isimli uzun metrajlı filmler yer alıyor.

İki yıl aradan sonra seyirciyle büyük buluşma
İki yıl aradan sonra seyirciyle büyük buluşma

 

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#Münih Türk Film Günleri#Sinema#AVRUPADAN HABERLER

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