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Hürriyet
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Avrupa
AA / Fotoğraf: Getty Images
Haber Giriş: 21.06.2020 - 11:40,Son Güncelleme:

İki vizon çiftliğinde ve bir köpekte virüs çıktı

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İki vizon çiftliğinde ve bir köpekte virüs çıktı
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Danimarka’da son bir hafta içinde iki vizon çiftliğinde ve bir köpekte Kovid-19 rastlandı.

Çevre ve Gıda Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasına göre, ülkenin Kuzey Jutland bölgesinde bir vizon çiftliğinde daha Kovid-19 tespit edildi. Açıklamaya göre, çiftlikte 46 vizona yapılan testten 2’sinde pozitif vakaya rastlandı. Çiftlikteki vizonlara ne yapılacağına karar vermek için daha fazla vizona test yapılmasına karar verildi. Bakanlık, bir haftada ikinci kez ülkedeki vizon çiftliklerinde salgına rastlanmasının ardından, ülke genelinde seçilen 120 vizon çiftliğinde Kovid-19 taraması yapılması yönünde karar aldı.
Basın açıklamasına göre, vizon çiftliğinin sahibi ailenin köpeğinde de Kovid-19 tespit edildi. Çiftliğin sahibi aileye, kendileri gibi köpeğe de Kovid-19 tedbirlerini uygulamaları gerektiği bildirildi. Danimarka Devlet Serum Enstitüsü, çarşamba günü yaptığı basın açıklamasında, bir vizon çiftliğinde Kovid-19 salgınına rastlandığını duyurmuştu. Salgının yayılmasını önlemek için, söz konusu çiftlikteki 11 bin vizon itlaf edilmişti.

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