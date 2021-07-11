MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleriİki varyanta birden yakalandı! 5 gün sonra...
GeriAvrupa İki varyanta birden yakalandı! 5 gün sonra...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
BRÜKSEL / Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 11.07.2021 - 10:48 | Son Güncelleme:

İki varyanta birden yakalandı! 5 gün sonra...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İki varyanta birden yakalandı! 5 gün sonra...

Avrupa Bulaşıcı Hastalıklar Sağlık Kongresi’nden yapılan açıklamaya göre; Belçika’da 90 yaşındaki bir kadın, aynı anda yakalandığı koronavirüsün Alfa ve Beta varyantı nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

AÇIKLAMAYA göre, evinde yalnız yaşayan ve günlük bakıcılar tarafından bakımı yapılan yaşlı kadın, düşme nedeniyle 3 Mart tarihinde hastaneye kaldırıldı. Yapılan PCR testlerinde hem İngiltere varyantlı Alfa hem de Güney Afrika kökenli Beta varyantlı virüse yakalanmış olduğu tespit edildi. Daha önce aşı olmadığı belirtilen yaşlı kadının ilk başlarda korona virüsüne bağlı herhangi bir belirti göstermediği, ancak ertesi gün durumunun aniden ağırlaşarak 5 gün sonra yaşamını yitirdiği belirtildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Mikro Biyoloji Uzmanı Dr. Anne Vankeerberghen, her iki varyantlı virüsün Belçika’da yoğun olduğuna dikkati çekerek, yaşlı kadının iki farklı kişiden iki ayrı virüs türünü kaptığı ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi