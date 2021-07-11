İki varyanta birden yakalandı! 5 gün sonra...

AÇIKLAMAYA göre, evinde yalnız yaşayan ve günlük bakıcılar tarafından bakımı yapılan yaşlı kadın, düşme nedeniyle 3 Mart tarihinde hastaneye kaldırıldı. Yapılan PCR testlerinde hem İngiltere varyantlı Alfa hem de Güney Afrika kökenli Beta varyantlı virüse yakalanmış olduğu tespit edildi. Daha önce aşı olmadığı belirtilen yaşlı kadının ilk başlarda korona virüsüne bağlı herhangi bir belirti göstermediği, ancak ertesi gün durumunun aniden ağırlaşarak 5 gün sonra yaşamını yitirdiği belirtildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Mikro Biyoloji Uzmanı Dr. Anne Vankeerberghen, her iki varyantlı virüsün Belçika’da yoğun olduğuna dikkati çekerek, yaşlı kadının iki farklı kişiden iki ayrı virüs türünü kaptığı ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.