İki ülkede DEAŞ alarmı! Karnavalları hedef gösterdi

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DEAŞ’ın hedef olarak gösterdiği etkinlikler arasında Köln’deki ‘Weiberfastnacht’ kutlamaları, ‘GreenKomm’ kulübünün düzenlediği karnaval partisi, Nürnberg’deki Rosenmontag kutlamaları ve Rotterdam’daki ‘Festival der Liebe’ adlı şarkı etkinliği yer alıyor. Terör örgütü, bu çağrının altına İngilizce “Let’s slaughter” (Hadi katledelim) yazarak tehditkâr bir dil kullandı. Köln Polis Teşkilatı sözcüsü yaptığı açıklamada, tehditlerden haberdar olduklarını doğruladı. Alman güvenlik birimleri de bu tehdidi analiz ediyor ve olası sonuçları değerlendiriyor. Ancak, olası saldırganları uyarmamak için alınan önlemlerin detayları kamuoyuyla paylaşılmadı.

SOSYAL MEDYA İLE GENÇLERE ULAŞIYORLAR

Bir devlet güvenlik yetkilisi, bu tür saldırı çağrılarının özellikle son dönemde hızla yayıldığını belirtti. Son aylarda artan bir radikalleşme ve mobilize olma eğilimi gözlemlendiğini kaydetti. DEAŞ’ın internet üzerinden tek başına hareket eden saldırganları motive etme stratejisinin giderek daha başarılı olduğu ifade ediliyor. Güvenlik birimleri, sosyal medya üzerinden gençlerin radikalleşmesi konusunda endişelerini dile getirdi. Özellikle TikTok ve Instagram gibi platformlar üzerinden gençlerin aşırılık yanlısı gruplara katılma riskinin arttığı belirtiliyor.