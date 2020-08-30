İki ülke arasında büyükelçi krizi

Tagesspiegel gazetesinde yer alan habere göre Polonya, Freytag von Loringhoven’a, 1944-1945 yıllarında Hitler’in emir subaylığını yapan babasının geçmişinden dolayı onay vermiyor ve bunu da Almanya’ya karşı kullanıyor. Ancak Polonya, gazetede yer alan habere göre Almanya’ya konuyla ilgili resmi bir gerekçe de bildirmedi. Polonya’da yayımlanan aşırı sağcılara ait medya Alman diplomatını ajan olarak niteliyor. Büyükelçi Arndt Freytag von Loringhoven, ülkenin en parlak diplomatları arasında gösteriliyor. Eski Dışişleri Bakanı Joschka Fischer’e yakın çalışan Freytag von Loringhoven, Paris ve iki kez de Moskova’da diplomat olarak bulundu. Federal Haber Alma Teşkilatı’nın Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Almanya Dışişleri Bakanlığı Avrupa Dairesi Başkan Yardımcısı, Prag Büyükelçisi ve NATO’da istihbarattan sorumlu Genel Sekreter yardımcısı olarak görev yaptı.