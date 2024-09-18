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İki Türk’ün öldüğü yangınla ilgili kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı

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#Almanya#Kundaklama#AVRUPADAN HABERLER
İki Türk’ün öldüğü yangınla ilgili kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2024 11:55

Almanya’da savcılığın, Emine Çoban ve oğlu Umut Can Çoban’ın hayatını kaybettiği yangınla ilgili kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattığı bildirildi.

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BRANDENBURG Eyalet Savcılığı Sözcüsü Ingo Kechichian, Alman RBB televizyonuna yaptığı açıklamada, Eberswalde kentinde iki Türk’ün ölümüyle sonuçlanan yangının ardından kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldığını doğrulayarak, “Teknik bir arıza değil, yangına yol açan kasıtlı bir davranış olduğunu varsayıyoruz” ifadesini kullandı. Konuya ilişkin daha fazla detay vermeyen Kechichian, adli tıp işlemlerinin tamamlanmadığını da aktardı. Binanın alt katında tadilatta olan berber dükkanında başlayan yangının elektrik tesisatından çıkmış olabileceği yönünde iddialar mevcuttu. Hafta sonu gece geç saatlerde Friedrich-Ebert Caddesi’ndeki çok katlı binada çıkan yangında Urfalı Emine Çoban ve oğlu Umut Can hayatını kaybetmiş, dördü ağır olmak üzere 6 kişi yaralanmıştı.

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#Almanya#Kundaklama#AVRUPADAN HABERLER

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