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İki Türkiye kökenli müsteşar oldu

#Cansel Kızıltepe#Federal İmar#AVRUPADAN HABERLER
İki Türkiye kökenli müsteşar oldu

Yeni hükümette görev alan Türkiye kökenli siyasetçilerin sayısı artıyor. Cem Özdemir Federal Tarım Bakanı olarak kabinede yer alırken, iki Türkiye kökenli milletvekili de müsteşar olarak görevlendirildi.

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FEDERAL Meclis’te 2013’ten bu yana SPD milletvekili olarak görev alan Cansel Kızıltepe Federal İmar ve Konut Bakanlığı’nda müsteşar olarak görev alacak. Berlin-Kreuzberg milletvekili olan Kızıltepe, Federal İmar Bakanı Klara Geywitz ile birlikte çalışacak. Kızıltepe, Federal Meclis Mali İşler Komisyonu Üyesi olarak görev alıyordu. Daha önce Federal İçişleri Bakanlığı görev alanında yer alan İmar Bakanlığı yeni hükümet tarafından ayrı bir bakanlık olarak kuruldu. İmar ve Konut Bakanlığı’nın en büyük çalışma alanını konut sorunu oluşturuyor. Bakanlık, hükümetin yıllık 400 bin konut inşa hedefini hayata geçirmeye çalışacak.
SPD Duisburg milletvekili Mahmut Özdemir de Federal İçişleri Bakanlığı’nda müsteşar olarak görevlendirildi. İlk kez 2013’te 26 yaşındayken Meclis’e giren Özdemir, 26 Eylül’de seçimlerinde birinci oylarla direkt olarak seçilmeyi başarmıştı. Seçim sonrası Duisburg SPD Parti Teşkilatı Başkanlığı’na seçilen Özdemir, Almanya’nın ilk kadın İçişleri Bakanı olarak göreve başlayacak olan Nancy Faeser ile çalışacak. Yeşiller milletvekili Ekin Deligöz de geçen hafta Federal Aile Bakanlığı’nda müsteşar olarak görevlendirilmişti.

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#Cansel Kızıltepe#Federal İmar#AVRUPADAN HABERLER

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