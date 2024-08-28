İki Türk modacı aday listesinde

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‘YILIN İngiliz Kadın Giyim Tasarımcısı’ kategorisinde Erdem Moralıoğlu, ‘Yeni Girişim Kadın Giyim’ kategorisinde ise Dilara Fındıkoğlu, aday gösterildi. Sosyal medya hesabından adaylığıyla ilgili paylaşım yapan Dilara Fındıkoğlu, “British Fashion Council’e beni aday gösterdiği için teşekkürler. Benim serüvenimin parçası olan herkese teşekkür ederim. Onur duydum” dedi. 33 yaşındaki Fındıkoğlu, 19 yaşında Central Saint Martins’te moda tasarımı eğitimi almak için tek başına Londra’ya gelerek kariyerine cesur bir başlangıç yaptı. Genç tasarımcı dünyanın en çok takip edilen ünlü isimlerini giydirmesiyle ses getiriyor. Fındıkoğlu, Rihanna’dan Bella Hadid’e, Lady Gaga’dan Hailey Bieber’a, Kylie Jenner’dan Cardi B’ye kadar birçok ünlü ismin kıyafetlerini tasarladı.

Erdem Moralıoğlu, 1978 yılında İngiliz bir anne ile Türk bir babanın oğlu olarak Kanada’nın Montreal kentinde doğdu. Lisans derecesini Ryerson Üniversitesi’nde moda üzerine yaptı. 2000 yılında Londra’ya taşınarak Royal College of Art’ta moda üzerine eğitim gördü ve Londra’da ‘Erdem’ adını taşıyan markasını kurdu. Moralıoğlu tasarımlarını giyenler arasında Claudia Schiffer, Birleşik Krallık’ın eski başbakanları Gordon Brown’un eşi Sarah Brown, David Cameron’un eşi Samantha Cameron var.

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ZEKİ MÜREN SAHNE ALMIŞTI

British Fashion Council Moda Ödülleri, İngiliz modasının sürdürülebilir büyümesini öne çıkarıyor. ‘Yılın Tasarımcısı’, ‘Yılın Modeli’, ‘İngiliz Erkek Giyim Tasarımcısı’, ‘İngiliz Kadın Giyim Tasarımcısı’, ‘Yeni Girişim Erkek Giyim’, ‘Yeni Girişim Kadın Giyim’ ve ‘İngiliz Aksesuar Tasarımcısı gibi kategorilerde tasarımcılar yarışıyor. Adaylar arasında Chemena Kamali, John Galliano, Jonathan Anderson gibi sektörde ses getiren isimler öne çıkıyor. 2024 Moda Ödülleri, 2 Aralık Pazartesi günü, 1976’da Londra’daki Royal Albert Hall’da konser veren ilk Türk Sanatçı unvanını alan Zeki Müren’in sahne aldığı Royal Albert Hall’da gerçekleşecek.