MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleriİki tramvay kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 20 yaralı
GeriAvrupa İki tramvay kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 20 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
İHA / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 02.11.2020 - 15:45 | Son Güncelleme:

İki tramvay kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 20 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İki tramvay kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 20 yaralı
Abone Olgoogle-news

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Köln kentinde seyir halindeki iki tramvay kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada 1’i ağır 20 kişi yaralanırken, 42 yaşındaki vatmanın durumunun ağır olduğunu belirtildi. 14 araç ve 47 kişi ile başlatılan kurtarma çalışması devam ederken, tramvay yolu trafiğe kapatıldı. Savcılık, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

İki tramvay kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 20 yaralı

İki tramvay kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 20 yaralı

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle