İHA / Fotoğraflar: dpa
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İki tramvay kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 20 yaralı
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Köln kentinde seyir halindeki iki tramvay kafa kafaya çarpıştı.
Kazanın ardından olay yerine ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada 1’i ağır 20 kişi yaralanırken, 42 yaşındaki vatmanın durumunun ağır olduğunu belirtildi. 14 araç ve 47 kişi ile başlatılan kurtarma çalışması devam ederken, tramvay yolu trafiğe kapatıldı. Savcılık, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
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