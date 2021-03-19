İki tarihi şehrin belediye başkanlarından dayanışma

Nürnberg Belediye Başkanı Marcus König ve Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann, Nürnberg’in tarihi belediye binasında bir araya gelerek, insan sağlığını tehlikeye sokan korona krizinden sonra şehirlerin daha iyi görünmesi, vatandaşların daha huzur içinde yaşamasına yönelik birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde nasıl ve ne şekilde çalışabilecekleri konusunda fikir alışverişinde bulundular.

Tarihi imparatorluk şehirleri olarak bilinen Nürnberg ve Frankfurt arasındaki büyük ticari yollarını bağlayan otobanların genişletilip yenilenmesi konularının da ele alındığı görüşmede, Nürnberg Belediye Başkanı Marcus König ve Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldman, Frankfurt ile Nürnberg’in benzeyen birçok ortak özelliğinin bulunduğunu ve en belirgin özelliklerinden birisinin de iki tarihi kentin kültür şehir olduğunu söylediler.

İKİ MIKNATIS GİBİ

Frankfurt ve Nürnberg’in iki mıknatıs gibi biribirinden ayrılamaz şehirler olduğu vurgulanarak, korona sonrasında iki büyük metropol şehirlerin belediyeleri arasında ekonomik, ticari, kültür konularda birlikte çalışmaya yönelik ortak kararlar alındı. Ortak ticari markalarının uluslararasıcılık olduğunu belirten König ve Feldmann, iki büyük şehrin vatandaşlarının rahatlaması ve dünyaca tanınan uluslararası büyük fuarların açılması insanların sağlığını tehlikeye sokan korona virüsünün ortadan kalması ile mümkün olacağını belirttiler.

‘VATANDAŞI BİLGİLENDİRİYORUZ’

Krizlerin bazı fırsatları da peşinden getirdiğini belirten König ve Feldman, koronanın ortaya koyduğu zorluklara karşı ne şekilde mücadele edileceği konusunda sürekli vatandaşları bilgilendirdiklerinin de altını çizdiler. Şehirin kalkınmasında etkili olan ve her sene açılışı beklenen kilise günlerinden Katholikentag ve sonraki Ekümenik Kirchentag’ın bu sene açılıp açılmayacağı da korona virüsün kalkmasına bağlı olduğundan net bilgi verilmediği aktarıldı.