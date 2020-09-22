İki STK, Yunanistan’a suç duyurusunda bulundu

OXFAM ve WeMove Europe adlı iki sivil toplum kuruluşu, Yunanistan’ı mültecilere karşı AB hukukunu sistematik olarak ihlal ettiği ve insan haklarını çiğnediği gerekçesiyle dava etmek için AB Komisyonu’na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda Yunanistan’ın mültecileri şiddet kullanarak zorla Türkiye sınırına geri götürüp bıraktığı vurgulandı. Yunanistan’ın buna ek olarak sığınma başvurularında koruma önlemlerini çok bariz biçimde ihlal ettiği kaydedildi. Yeni iltica yasasının adil bir sığınma davası şansını ortadan kaldırdığı, sığınma başvurusu reddedilenlere mahkemeden bildiri geldiğinde, itiraz süresinin de sona erdiğine dikkat çekildi.

KOMİSYON’A ÇAĞRI

Oxfam Avrupa Temsilcisi Marissa Ryan, “AB Komisyonu Avrupa hukukunu ve Avrupa’da tüm insanların temel haklarını korumakla yükümlü. Moria’da geçen hafta mülteci kampında çıkan yangın Avrupa’nın bu konuda başarısız kaldığını gösteriyor” dedi. AB Komisyonu Birlik içinde AB hukukunun uygulanmasından sorumlu bir kontrol merci. Komisyon AB hukukunun ihlal edilmesi durumunda üye ülkeye dava açmak zorunda. Dava ise Avrupa Adalet Divanı’nda sonuçlanıyor ve üye ülkeye ağır para cezası öngörüyor.