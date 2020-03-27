İki şehre daha karantina

Hannover Belediyesi ise Kovid-19 tespit edilenlerin tedavisi için kentte bulunan fuar alanında 500 yataklı hastane kurulacağını açıkladı. Daha önce Berlin eyaleti, Kovid-19 hastaları için 1000 yataklı hastane kurulması kararı almıştı.

YÜZDE 2’Sİ UYMUYOR

Yougov şirketinin yaptığı ankete göre, Almanların yüzde 64’ü salgınla mücadelede hükümetin daha da sıkı önlemler almasını beklerken, yüzde 88’i tedbirleri doğru buluyor, yüzde 8’i ise abartılı olarak değerlendiriyor. Ankete göre Almanların yüzde 83’ü hükümetin getirdiği kurallara uyduğunu belirtirken, yüzde 12’si kısmen kurallara uyduğunu, yüzde 2’si ise uymadığını kaydetti.

SAĞLIKÇILARA ÜCRETSİZ

Almanya’daki bazı eyaletler ise salgından büyük ölçüde etkilenen İtalya ve Fransa’dan tedavi etmek için virüsü taşıyan hastaları kabul edecek. Mecklenburg-Vorpommern 6, Hessen 14 ve Berlin 5 hasta getireceğini açıklarken, Aşağı Saksonya Sağlık Bakanı Carola Reimann da bu ülkelerden Kovid-19 hastası almaya hazır olduğunu bildirdi. Kuzey-Ren Vestfalya’da, hastanelerde çalışan sağlık personeline işe gitmelerini kolaylaştırmak için ‘ücretsiz araç kiralama’ imkânı verileceği açıklandı. Eyalet Ulaştırma Bakanı Hendrik Wüst, toplu taşıma araçlarının azaltılması nedeniyle hastanelerde çalışanların iş yerlerine ulaşabilmeleri için böyle bir imkânının sağlanacağını ifade etti. Eyaletin 31 Mayıs’a kadar geçerli olacak bu uygulama için 1 milyon Euro ayırdığını belirten Wüst, kiralık araçlar için maksimum giderin aylık 400 Euro olması ve günde en fazla 125 kilometre sürülmesi şartının getirildiğini de söyledi.