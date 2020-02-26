İki saat önce gelip geçidi beklemiş

PAZARTESİ günü gerçekleştirdiği saldırıda 20’si çoçuk 60 kişiyi otomobiliyle ezen Maurice P. hakkında savcı, adam öldürmeye teşebbüs etmek, çok sayıda kişiyi ağır şekilde yaralamak ve trafik yasalarını ihlalden soruşturma açmıştı. Polis kayıtlarında saldırganla ilgili herhangi bir aşırı uç görüşü savunduğuna ilişkin bir bilgi bulunmazken, başsavcılık olayın siyasi yönünün olabileceği ihtimalini de gözardı etmiyor. Bild ve Spiegel’de yer alan haberlere göre ise Maurice P. saatler öncesinden otomobiliyle saldırıyı gerçekleştirdiği alana geldi. Saat 12.30’da otomobilini park eden saldırgan, iki saat sonra ise harekete geçerek karnaval geçidi sırasında otomobilini insanların üzerine sürdü. Saldırıda yaralananlardan 35’inin tedavisi halen bölgedeki hastanelerde devam ediyor.