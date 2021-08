‘İki olağanüstü insanın etkileyici hikâyesi’ kitap oldu

ORİJİNAL adı ‘Vaccine: How the Breakthroug of a Generation Fought Covid-19’ (Bir nesilde çığır açanlar, Covid-19 ile nasıl savaştı) olan kitap, Almanca adıyla ‘Projekt Lightspeed. Der Weg zum BioNTech-Impfstoff – und Medizin von morgen’ (Proje Işık hızı. BioNTech aşısına giden yol ve geleceğin ilacı) 14 Eylül tarihinde İngiltere ve Almanya’da aynı anda piyasaya çıkıyor.

150 SAATLİK RÖPORTAJ

Almanya’nın önde gelen yayınevlerinden Rowohlt Verlag tarafından çıkarılacak olan aşının 30 yıldan fazla süren gelişimini anlatan kitabın tanıtımı için Uğur Şahin ile Özlem Türeci 7 Ekim tarihinde Frankfurt Edebiyat Evi’nde okurlarla bulaşacak, kendi deneyimlerini anlatacak. Yayınevinden verilen bilgiye göre kitabın hazırlık sürecinde Financial Times’ın Frankfurt temsilcisi Joe Miller, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci ile 150 saatlik röportaj yaptı.

TIP TARİHİNE GEÇTİ

Ayıca BioNTech’in diğer üst düzey çalışanları ile görüşen Miller, mRNA bazlı aşının 30 yıllık araştırma ve gelişim tarihine ışık tuttu. Kitabın tanıtımında “Covid-19 ile mücadelede dünya çapında ilk aşıyı bularak tıp tarihine geçen iki olağanüstü insanın etkileyici hikâyesi” ifadelerine yer verildi.