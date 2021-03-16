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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: Pixabay
Haber Giriş: 16.03.2021 - 15:32 | Son Güncelleme:

İki kolon oynadı 4.8 milyon euro kazandı

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İki kolon oynadı 4.8 milyon euro kazandı

Hafta sonu çekilen şans oyunu ‘Cumartesi Lotto’sunda geçen hafta iki kişi büyük ikramiyeyi paylaştı.

Lotto kurumundan yapılan açıklamada, Bavyera’da yaşayan talihlinin 2 euro 40 cent karşılığında sadece iki kolon oynadığı belirtildi. Alman lotosunda yaklaşık 9 milyon euronun biriktiği cumartesi çekilişinin ikinci talihlisi ise Saksonya-Anhalt eyaletinde yaşıyor. Bir kolondaki 49 rakam arasından 6 rakamı doğru bilip bir de süper sayıyı yakalayan iki talihli, 4.8’er milyon euro kazandı. Her iki talihli de henüz ortaya çıkmadı. Ancak talihlilerin 2025’e kadar parayı almak hakkı bulunuyor.

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