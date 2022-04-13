İki gurbetçi, Mixou ile Türkiye pazarına girdi

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TÜRK gazlı içecek piyasasına nisan ayı itibari ile yeni bir Türk markası eklendi. Almanya doğumlu iki genç Türk iş insanı İsmail Büyülü ve Serkan Kaya tarafından kurulan gazlı içecek markası Mixou, Türk tüketicileri yeni bir lezzetle buluşturmak istiyor. Yapılan araştırmalara göre, Türkiye’deki içecek tüketiminin yüzde 37’sini gazlı içecekler oluşturuyor. Hem Avrupa’da hem de Türkiye’de ilk sırayı alan gazlı içecek dünyasına Mixou da katıldı. Kaliteli lezzet anlayışı ile fark yaratmayı hedefleyen Mixou, marketlerde satışa sunulmaya başladı. Kola ve portakal aromasını tek bir üründe toplayan Mixou, ‘Tek İçimde İki Tat’ mottosuyla iki farklı lezzeti tek bir üründe sunmayı amaçlıyor. Almanya doğumlu Türk girişimciler tarafından üretilen Mixou’nun üretimi Sakarya’da yapılıyor.

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‘GURUR DUYUYORUZ’

Mixou markasını Türkiye içecek pazarına getiren Mixou Kurucu Ortağı İsmail Büyülü, şunları söyledi: “Mixou, çeşitli aromalar ile zenginleştirdiğimiz bir gazlı içecek markası. Almanya’da doğup büyüyen iş insanları olarak ülkemize yatırım yapma hayalimizi uzun zamandır sürdürüyorduk. Ortağım Serkan Kaya ile bu yola çıkarken benimsediğimiz motivasyonumuz öncelikle Türkiye’de geniş tüketici kitlesine ulaşmak oldu. İlerleyen süreçlerde Türkiye pazarına tam anlamıyla girmek istediğimize karar verdik. Gıda ve içecek sektörü her an büyüyen ve sonu gelmeyecek bir sektör. Ancak gözlemlerimize göre, gazlı içecek alanında yenilikçi ve farklı tatlar arayan kişilerin ulaşabilecekleri ürünler oldukça kısıtlı. Tam da bu noktada, ait olduğumuz topraklarda, Türkiye’de yatırım yaparak hem istihdam yaratmak hem de Türk insanını yeni bir tatla tanıştırmak ve buluşturmak üzere Mixou markasını Türkiye pazarına dahil etmek için gerekli çalışmalara başlamıştık. Nisan ayı itibari ile Türkiye pazarına giriş yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.”

‘YENİ ÇEŞİTLER EKLENECEK’

Markanın hedefleri doğrultusunda önemli noktalara değinen Mixou Kurucu Ortağı Serkan Kaya, ise şöyle konuştu: “Hedefimiz ilk olarak Türkiye’de başta olmak üzere tüm dünyada içecek sektörüne yön veren lider marka konumuna gelmek. İçeceklerimiz kalite ve güvenilirlik standartları çerçevesinde üretiliyor. Global hedeflerimiz büyüdükçe üretim hacmimizi artıracak ve markamızı Türkiye’den büyüteceğiz. Mixou ile içecek sektörüne getirdiğimiz yenilik ve lezzet anlayışının da değişeceğine inanıyoruz. İlk olarak portakal ve kolanın bir araya gelmesiyle oluşan ürünümüze, yakında farklı tariflerle oluşturulan yeni çeşitler de eklenecek.”