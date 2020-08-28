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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AFP
Haber Giriş: 28.08.2020 - 10:03 | Son Güncelleme:

‘İki Gülen Çocuk’ üçüncü kez çalındı

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‘İki Gülen Çocuk’ üçüncü kez çalındı
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Hollanda polisi, ünlü ressam Frans Hals’a ait ‘İki Gülen Çocuk’ tablosunun Amsterdam’ın güneyindeki Leerdam kentinde yer alan Hofje van Müzesi’nden çalındığını bildirdi.

HOLLANDA polisinden yapılan yazılı açıklamada, çarşamba sabahı müzenin alarmının çaldığı ve hırsızların arka kapıdan girerek tabloyu çaldıkları belirtildi. Açıklamada, yapım tarihi 1625 olan tablonun üçüncü defa çalındığı kaydedildi. Müze yetkilileri, olayla ilgili soruları polise yönlendirirken, polis arama çalışmalarına başladıklarını açıkladı. İlk kez 1988’de Jacob van Ruisdael’a ait bir tabloyla birlikte çalınan ‘İki Gülen Çocuk’ tablosu 3 yıl sonra bulunmuştu. Aynı iki tablo 2011’de tekrar çalındıktan 6 ay sonra ele geçirilmişti.

‘İki Gülen Çocuk’ üçüncü kez çalındı

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