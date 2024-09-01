İki eyalette seçim var

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Almanya’nın doğusundaki Thüringen eyaletinde yaklaşık 1.66 milyon, Saksonya eyaletinde de yaklaşık 3.3 milyon seçmen, bugün sandık başına gidiyor. İki eyalet için seçimler öncesi yapılan anketlere göre aşırı sağcı AfD Thüringen’de birinci, Saksonya’da ise ikinci sırada. Forschungsgruppe Wahlen şirketinin kamu yayıncısı ZDF televizyon kanalı için yaptığı ankete göre, Saksonya’da yüzde 30 oy oranına ulaşan AfD, yüzde 33 ile ilk sırada bulunan CDU’nun ardından ikinci sırada yer alıyor. Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) de yüzde 15 ile üçüncü sırada bulunurken federal hükümette yer alan SPD ve Yeşiller yüzde 6’şar oy oranına ulaşıyor. Federal hükümetin küçük ortağı FDP’nin oy oranı çok düşük olduğu için anketlerde diğerleri arasında yer aldı. Thüringen eyaletinde ise AfD yüzde 29 oy oranıyla, yüzde 23 ile ikinci sırada yer alan CDU’nun açık ara önünde bulunuyor. Bu eyalette de BSW yüzde 18 ile üçüncü sırada yer alıyor. Sol Parti, yüzde 13 ile dördüncü sırada bulunurken SPD yüzde 6 ile eyalet meclisine girmeyi başarıyor. Yeşiller ve FPD ise Thüringen’de yüzde 5’lik barajını geçemeyerek meclis dışında kalıyor.

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HÜKÜMETİ ETKİLER Mİ?

Renklerinden dolayı ‘trafik ışığı hükümeti’ olarak anılan federal hükümeti oluşturan partilerin iki eyalette yeterli destek bulamaması, halkın hükümete yönelik memnuniyetsizliğini gösteriyor. Halk, bu memnuniyetsizliğe aşırı sağcı AfD’ye ve BSW gibi popülist partilere yönelerek tepki gösteriyor. Diğer taraftan da Thüringen ve Saksonya eyaletlerindeki seçmenlerin yüzde 76’sı Başbakan Scholz’un çalışmalarını olumsuz karşılarken bu eyaletlerdeki halkın sadece 14’ü Scholz’u başarılı buluyor. Geçmişte eyalet seçimlerinde alınan sonuçlar, ülkede federal hükümetin sonunu getirmişti. İki eyaletteki seçimlerde SPD ile iktidar ortakları Yeşiller ve FDP’nin oy kaybı yaşaması durumunda hükümetin ayakta kalıp kalmayacağı merak konusu.