İki eyalette bin kişilik etkinlikler iptal, maçlar seyircisiz

ALMANYA’nın Bavyera Eyaleti Başbakanı ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Başkanı Markus Söder, yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında Kovid-19 salgınına karşı bin ve daha fazla kişinin katılacağı etkinliklerin tümünü iptal etme kararı aldıklarını duyurdu. Münih’te açıklama yapan Söder kararın paskalya tatilinin sona ereceği 19 Nisan’a kadar geçerli olacağını ifade ederek “Paniğe gerek yok. Ama büyük bir endişe taşıyoruz” dedi. Başbakan Söder, eyalette 52 okulda da derslere ara verildiğini söyleyerek salgınını ciddiye aldıklarını ve tüm kurumların bunun için hazırlık yaptığını belirtti.

KRV’DE DE AYNI KARARI ALDI

Bavyera’nın ardından Kuzey Ren Vestfalya’dan (KRV) etkinliklerin iptali ve spor müsabakalarının seyircisiz oynama kararı aldı. KRV Başbakanı Armin Laschet bugünkü basın toplantısında büyük katılımlı organizasyonların tümünün iptal edildiğini duyurdu. İptallerin ne zamana kadar süreceği ise belli değil. Bu durumda KRV’deki tüm Bundesilga ve İkinci Bundesliga takımlarının maçlarına seyirci alınmayacak. Basketbol ve üçüncü lig kulüpleri de alınan karardan etkilenecek.

BUNDESLIGA VE UEFA MAÇLARI SEYİRCİSİZ

Eyaletin aldığı bu kararla Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımı Bayern Münih’in, 18 Mart’ta UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki İngiliz rakibi Chelsea ile sahasında oynayacağı maça seyirci alınmayacak. Bayern Münih bunun dışında ligde, 22 Mart’ta Eintracht Frankfurt ve 11 Nisan’da Fortuna Düsseldorf ile Allianz Arena’da oynayacağı karşılaşmalar da seyircisiz olacak. Yarın akşam Borussia Park’ta saat 18.00’de Mönchengladbach ile Köln’ün karşı karşıya geleceği erteleme maçına seyirci alınmayacak. İki takım arasında Bundesilga’nın 21. haftasında oynanması gereken karşılaşma, kasırga nedeniyle ertelenmişti. Ayrıca cumartesi günü oynanacak Dortmund ile Schalke maçına da seyirci alınmayacak. Dünyanın sayılı derbisi olarak kabul edilen iki takımın maçı cumartesi günü saat 15.30’da Dortmund Iduna Parkt’ta oynanacak. Werder Bremen ile Leverkusen arasında pazartesi akşamı Bremen’de oynanacak maça da seyirci alınmayacak. Ayrıca hafta sonu Köln- Mainz ve Augsburg – Wolfsburg karşılaşmaları da boş tribünlerin önünde onanacak. Köln kulübü sahasında oynayacağı maçların bilet satışını durdurdu. Seyircisiz maçların sayısının artması bekleniyor.

BİN 150’YE YAKLAŞTI

Robert Koch Enstitüsü’nün yaptığı açıklamaya göre Almanya’da şimdiye kadar bin 139 koronavirüs vakasına rastlanıldı. Enstitü, İtalya’nın tamamını risk bölgesi ilan ederek, bu ülkeye gidecek Almanları da uyardı. Virüs nedeniyle biri Mısır’da olmak üzere şimdiye kadar üç Alman yaşamını yitirdi. Ölenlerin 59, 78 ve 89 yaşlarında olduğu açıklandı. 89 yaşında ölen kadının Essen kentinde akciğer iltihabı sonucu yaşamını yitirdiği açıklandı. Yapılan testi pozitif çıkan talihsiz kadının Essen Üniversite Kliniği’nde yoğun bakımda tutulduğu da açıklandı. İkinci ölüm haberi ise bir süre önce karantinaya alınan Heinsberg’de meydana geldi. Ölen kişinin 78 yaşında erkek hasta olduğu söylendi. Koronavirüs bağlantılı olarak yaşamını yitiren kişinin kalp ve şeker hatası olduğu da belirtildi. Hastanın cuma gününden beri Gelsenkirchen Hastanesi’nde tedavi altına alındığı da edinilen bilgiler arasında. Hamburg’lu 59 yaşındaki itfaiye çalışanı geçen pazar günü tatil yaptığı Mısır’da koronavirüsle bağlantılı olarak hayatını kaybeden ilk Alman olmuştu. AVUSTURYA DA İTALYA’DAN GİRİŞLERİ KISITLIYOR

Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde Avusturya hükümeti de bir dizi kararlar aldı. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz İtalya’dan girişleri büyük ölçüde durdurduklarını söyledi. Başbakan Kurz, sadece doktor raporu olanların ülkeye girişlerine izin vereceklerini açıkladı. Kurz, İtalya’da bulunan Avusturya vatandaşlarının da ülkeye getirmek için çalışma başlattıklarını bildirdi. Hastalığın yayılmasını önlemek için İtalya’dan gelecek Avusturya vatandaşlarının da bir süre evlerinde izole edileceklerini de belitti. Avusturya hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla, 100 kişiden faza katılımın olacağı kapalı alanlardaki tüm etkinliklerin ve organizasyonları da yasakladı. Yasaklar arasında sinema, konser ve tiyatro gösterileri de yer alıyor. 500 kişiden fazla kişinin katılacağı açık hava etkinleri de yasaklar arasında bulunuyor. Resmi açıklamalara göre Avusturya’da virüs taşıyan kişi sayısı 150 olarak açıklandı.





