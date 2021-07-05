İki doz aşı olan maske takmasın

EN geç eylül ayı ortalarına kadar aşı olmaya gönüllü tüm vatandaşların aşılarının tamamlanacağını söyleyen Gassen, “Bu tarihten sonra artık kısıtlamalara gerek olmayacaktır. İnsanlar kendileri isterlerse maske takmaya devam edebilir. Ancak zorunlu olmaktan çıkarılmalıdır. Kısıtlamaların kaldırılması aynı zamanda insanları aşı olmaya teşvik edebilir. Aksi takdirde bazı insanlar, ‘Maske takma mecburiyeti devam edecek, özgürlükler kısıtlanacaksa, yan etkilerine katlanma durumu varken neden aşı olayım’ düşüncesine kapılabilir” dedi.

‘ÇOCUKLARA DA AŞI YAPILSIN’

SPD Eş Genel Başkanı Saskia Esken ise çocuklara da aşı yapılması talebini yinelerken, aşılama sürecini yöneten Daimi Aşı Komisyonu’nun (STIKO) çocuklar hakkındaki aşı önerisini gözden geçirmesini istedi. STIKO, Almanya’da 17 yaş altı çocuklara aşı önerisinde bulunmuyor. 12-17 yaş gurubu çocuklara ise sadece bağışıklık sistemini zayıflatan ön hastalıklar bulunması durumunda öneriyor. Diğer yandan yeni koronavirüs vaka sayılarını açıklayan Robert Koch Enstitüsü (RKI), Almanya genelinde yeni koronavirüs vaka sayısının bir günde yarıdan fazla düştüğünü duyurdu. Enstitünün açıklamasına göre son 24 saat içerisinde 212 yeni vaka belirlenirken, 1 kişi yaşamını yitirdi. Önceki gün vaka sayısı 559 olarak verilmişti. Aktif vaka sayısı ise 10 bin 800 olarak duyuruldu. Toplamda 3 milyon 731 bin 124 koronavirüs vakası tespit edilirken, bu kişilerden 3 milyon 628 bin 400 kişi iyileşti.