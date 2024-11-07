İki dilli kitaplar, çocukların gelişiminde çok önemli

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KELLER, katılanların büyük bir ilgiyle takip ettiği toplantıların ardından şu değerlendirmeyi yaptı: “Almanya’da göç kökenli ailelerin çocukları, genelde Almanca dışında en az bir dil becerisine daha sahip oluyorlar. Çocukların bu dil zenginliğinin yeterince desteklenmesi durumunda, dikkat, hafıza, problem çözme, karar verme, mantıksal düşünme, yaratıcılık gibi bilişsel gelişimlerinde nasıl olağanüstü bir etki yaratabileceğini, her üç çocuktan birinin bu potansiyel ile okula başladığına dikkat çekerek, katılımcılarda biraz olsun farkındalık yaratmaya çalıştık. Toplantı sonunda aldığımız geribildirimler oldukça ümit vericiydi. Çok dilli kitapların daha görünür kılınması için çalışmak gerekiyor. Toplantıya katılanların çoğu bu kitapları ilk kez görüyordu ve merakla, ilgiyle incelediler. Toplumda bu konuda ilerleme sağlayabilmek için sanırım ailelerden önce eğitimcileri ikna etmek gerekiyor.”

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KÜLTÜREL İÇERİKLER KÜLÜTEREL KÖKLERİ KORUR

Çok dilli kitaplardaki kültürel içeriklerin önemine de dikkat çeken Keller, bunun kültürel köklerin korunması ve gelişimine katkı sağladığını vurguladı. Ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte içinde kültürel motifler olan kitapları okumasını da tavsiye eden Keller, “Masalları birlikte okurken kendi çocukluklarını ve kültürel deneyimlerini hatırlayan eski kuşaklar böylece bilgi ve gelenekleri yeni kuşaklara aktarıp, miraslarını yeni kuşaklara devredebilirler” dedi. Türkiye’de güzel sanatlar ve öğretmenlik eğitimi alan Aylin Keller, Almanya’da da grafik ve pedagoji eğitimleri alarak kendini geliştirdikten sonra yayıncılığa başladı. Bir süre ilkokulda Türkçe öğretmenliği de yapan Keller, yayınevinde ürettiği çeşitli eğitim materyallerini ve çocuk kitaplarını, eğitim ve kitap fuarlarına katılarak sürekli tanıtmaya, toplumda görünür kılmaya çalışıyor. Keller’in 2005 yılında Hannover’de kurduğu çocuk kitapları yayınevi Talisa, şimdiye kadar Almanca ve çeşitli dillerde -ki bunların sayısı 21’i buluyor- iki ya da çok dilli 80’in üzerinde kitap, poster ve çeşitli eğitim materyalleri yayımladı.

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ALMANYA ÇAPINDA ETKİNLİKLER DÜZENLİYOR

“Yayınlarımızla her şeyden önce Almanca’nın anadil olarak konuşulmadığı aileleri cesaretlendirip çocuklarının dil gelişiminde temel ölçü sayılan kelime hazinesini genişletebilecekleri en önemli araç; iki dilli resimli çocuk kitaplarını günlük yaşamlarına katarak onları desteklemek arzusundayız” diyen Keller, “Çok dillilik çocuklar için -eğer bu bilinci ailelere ve topluma yerleştirebilirsek- önemli bir kazanımdır, kimlik duygusunu güçlendirir, çocuğun kendine güvenini artırır, ifade gücü kazanır ve bu, ailede başlar okulda gelişir!” mesajıyla sık sık Almanya çapında çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor. Bu etkinlikler genellikle çocuk yuvalarında, okullarda, kütüphanelerde ya da derneklerde kitap sergileri, konferanslar, veliler ve eğitimciler için atölye çalışmaları formatında düzenleniyor.