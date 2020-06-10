İki dev kulüp Havertz için yarışıyor

Geçen yaz ve bu kış transfer sezonlarını yasak nedeniyle boş geçen Chelsea adeta çıldırmış gibi genç oyunculara saldırıyor. Ada takımı temsilcilerinin 20 yaşındaki futbolcu için Leverkusen yönetimiyle görüştüğünü yazan Alman ve İngiliz basını, tarafların transferde ödenecek ücreti de konuştukları bilgisine de haberlerinde yer verdi. Basında yer alan haberlere göre Chelsea Alman milli takımının formasını da giyen genç futbolcu için 70 milyon Sterlin yani yaklaşık 80 milyon Euro ödemeyi teklif etti.

Maviler şu ana kadar Timo Werner'e 60 (transfer resmen açıklanmadı), Hakim Ziyech'e ise 40 milyon euro harcadı. Bayern Münih kulübü de geçtiğimiz aylarda Havertz için Leverkusen'in kapısını çalmış, Leverkusen yönetimi transfer için 100 milyon Euro talep etmişti.

Başarılı bir sezon geçiren Havertz, orta sahada oynamasına rağmen attığı gollerle dikkat çekti. 26 lig karşılaşmasında 11 kez rakip fileleri havalandıran Havertz, takımının en çok gol atan futbolcusu. Genç futbolcunun beş de asisti bulunuyor.