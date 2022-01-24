İki çocuk karbonmonoksitten zehirlenerek öldü! Baba hastanede...

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SABAH 08.00 sıralarında meydana gelen ihbar üzerine olay yerine giden polis soruşturma başlatırken, karbonmonoksit zehirlenmesinin nereden kaynaklandığı konusunda henüz açıklama yapmadı. Polis Sözcüsü Philipp Hummer, ilk araştırmalara göre yaşanan olayı talihsiz bir kaza olarak tahmin ettiklerini belirtirken, soruşturmanın çok yönlü yapılacağını ifade etti. Her iki çocuğun cesedi de otopsiye gönderildi. Çocukların 49 yaşındaki babalarının da yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı kaydedilirken, anne ve babanın ayrı yaşadığı açıklandı. İhbarın eve gelen ailenin bir yakını tarafından yapıldığı belirtildi.