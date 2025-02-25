İki çocuğunu öldürüp intihar etti

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Almanya’nın Saksonya eyaleti sınırları içerisindeki Neumark ilçesinde tam bir aile dramı yaşandı. İhbar üzerine ilçedeki bir eve giden polis ekipleri 2’si çocuk 3 ceset buldu. Zwickau Emniyet Müdürlüğü 5 yaşındaki erkek çocuğu ile 2 yaşındaki kız kardeşinin muhtemelen babaları tarafından öldürüldüğünü ve babanın da aynı yerde kendisini asarak intihar ettiğini açıkladı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Bölge Kaymakamı Thomas Hennig, “Bir baba olarak bu trajedi beni şok etti. Şu anda tüm düşüncelerim kurbanlar ve bölge halkının yanında” açıklamasında bulundu.