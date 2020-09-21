İki çocuğu ‘darp’ şüphesiyle elinden alındı
Almanya’nın Hamburg kentinde yaşayan Uzun ailesinin 3 ve 5 yaşındaki iki çocuğu, darp şüphesiyle gençlik dairesi tarafından ellerinden alındı. Uygulamanın haksız olduğunu söyleyen aile, çocuklarının geri verilmesini istiyor.
10 Ağustos’ta kreşe bıraktıktan sonra kendisinden habersiz bir şekilde gençlik dairesi yetkililerinin gelip çocukları aldığını belirten anne Nilgün Uzun, şunları söyledi: “Bana telefon açtılar ve ‘Çocuklarınızı darp ve sağlık sorunlarından dolayı aldık’ dediler. Kendi aralarında mahkeme etmişler. Ben çocuklarımı darp ediyormuşum. Bir insan çocuğunu nasıl darp eder? Alman yetkililerin bu yaptığı asla kabul edilemez. Çocuklarımın başka bir aileye verilip Hıristiyan yapılmasından korkuyorum. Yardım istiyorum, lütfen bana yardım edin. Ben çocuklarımı geri istiyorum.”
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