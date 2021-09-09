İki bakanlığa polis baskını

ALTI savcılık görevlisinin de katıldığı baskınların, 2020’de kara para aklama şüphesiyle bankaların yaptığı ihbarın zamanında savcılığa ve polise bildirilmediği gerekçesiyle gerçekleştiği belirtildi. Spiegel dergisinin haberine göre soruşturma, kara parayla mücadele eden ve Federal Maliye Bakanlığı’nda Gümrük Dairesi’ne bağlı Financial Intelligence Unit (FIU) adlı kurumda ismi bilinmeyen birim çalışanı veya çalışanları hakkında yürütülüyor. Savcılık ‘cezai işlemi engelleme’ suçlamasıyla dava açılıp açılmayacağına karar verecek.

Geçen yıl temmuz ayında Köln’deki FIU merkezinde savcılığın talimatıyla aramalar yapılmıştı. Burada el konulan belgelere göre FIU ile aranılan bakanlıklar arasında çok sayıda yazışmalar tespit edildi. Bakanlıklara yapılan baskındaki amacın ise sorumlu kişinin isminin tespit edilmesi olduğu belirtildi. 2018’de bir bankanın Afrika ülkesine gönderilen 1 milyon euro havaleden şüphelenerek bunu FIU’ya bildirdiği belirtildi. Ancak FIU’nun bu ihbarı ilgili güvenlik birimlerine aktarmadığı kaydedildi. Bakanlıklara yönelik yapılan baskının doğrudan bakanlık personeline yönelik olmadığı belirtilirken, her iki bakanlık da iş birliği kapsamında savcılığa gerekli bilgileri vereceklerini duyurdu.