İki bakan anlaştı: En üst sınır 1 milyon euro

ALTMAIER, Scholz’u kasım ayı içinde ödemelerin yapılması için ikna etti. İki bakanın vardığı anlaşmaya göre 28 Ekim’de alınan kararlar gereği işletmelerini kapatanlar destek için başvurabilecek. Sadece işletmeler değil, dernekler, tek kişilik iş yeri sahipleri, sanatçılar ve serbest meslek sahipleri de yardımdan faydalanacak. İş yerleri açık olanlar ise destek alamayacak. Dolaylı olarak etkilenenler ise yardım kapsamına alındı. Destek için şirketlerin kayıplarını belgelemeleri gerekecek.

YÜZDE 70-75 ORANINDA DESTEK

Yapılacak yardımlarda Kasım 2019 yılı baz alınacak. Bu durumda kasımdan sonra kurulan veya açılan işletmeler ise yardım kapsamının dışında kalacak. İşletmelere istihdam sayısına göre yüzde 70 ile yüzde 75 oranında destek yapılacak. En üst sınır ise 1 milyon euro olarak belirlendi. Üst sınırın 1 milyon euro olarak belirlenmesinin gerekçesi ise Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin 1 milyon euronun üzerinde yaptıkları yardımı AB’ye onaylatmak durumunda olmaları.

SANATÇILAR KASIM ŞARTI YOK

Ödemelerde kasım ayı içinde alınan diğer yardımlar da hesaplanacak. Sanatçılar için kasım ayı şartı bulunmuyor. Sanatçılar kimseyi istihdam etmedikleri için onlara yapılacak yardımda 2019 yılının bilançosu gözönünde tutulacak. Şirketlerin yardımla kazanç sağlamaları da önlenecek. Amaç zararlarının bir bölümünü karşılamalarına olanak sağlamak.

İŞ ÇEVRELERİ ÖDEMELERİ BEKLİYOR

İş çevreleri de desteklerin bir an önce ödenmesi konusunda beklentilerini seslendirmeye başladı. Daha önce işletmelere verilecek 25 milyar euroluk ödemelerin bürokratik engellemeler nedeniyle henüz büyük kısmının ödenmediğine işaret eden iş çevreleri, şimdiye kadar 1.5 milyar ödemenin yapıldığını hatırlattı.