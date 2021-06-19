İki ayrı işte çalışanlara vergi beyanı zorunlu

BEYAN YÜKÜMLÜSÜ OLANLAR

Alman vergi mevzuatına göre, aynı anda en az iki işte çalışanlar ve vergi sınıfı 6’ya tabi olan tüm sigortalı çalışanlar, bağlı oldukları maliye dairesine vergi beyanında bulunmakla yükümlü. Vergi sınıfı 3 ve 5’e tabi olan evli çiftler de, vergi beyanı yükümlüsü sayılmaktadır. Bunun yanı sıra, her yıl ana gelirlerine ek olarak, kira veya devre mülk, emekli aylığı gibi 410 euronun üzerinde kazanç elde edenler de her yıl vergi beyanında bulunmak zorunda.

MADDİ DESTEK ALANLAR DİKKAT!

Maliyeden gelir vergisi muafiyeti tanınan sigortalıların yanı sıra, önceki yıl kısa çalışmaya dahil olanların ve işsizlik, ebeveyn, hastalık veya annelik parası alanların da, 2020 yılı için vergi beyannamesi vermeleri gerekiyor. 2020 yılında boşanan, ancak önceki yıllarda birlikte vergi beyanında bulunmuş olan eşler de, vergi beyanı vermek zorunda. Aynı durum, boşanan veya ayrı yaşayan eşlerden en az birinin, nafaka ödemekle yükümlü olması halinde geçerli. Vergi muafiyeti tanınan 9 bin 408 eurodan fazla gelir elde eden bekâr emekliler de (evlilerde bu miktar 18 bin 816 euro baz alınmaktadır) vergi beyanında bulunmakla yükümlü sayılıyorlar.

BEYAN YÜKÜMLÜSÜ OLMAYANLAR

Vergi denkleştirmesi için beyan yükümlülüğünden muaf olanların arasında, örneğin geliri olmayanlar veya sadece bir sigortalı işte çalışan ve ek iş yapmayan sigortalılar yer alıyor. Peki bu konuda, akla hemen şu soru geliyor: Hangi tür vergiler için vergi beyanında bulunmak gerekiyor? Yanıtı şöyle: Vergi beyanı verilmesi gereken vergi türlerinin arasında gelir vergisi, kurumlar vergisi (Körperschaftssteuer), ticaret vergisi (Gewerbesteuer) ve katma değer vergisi (Umsatzsteuer) sayılıyor.

HERKES İÇİN Mİ GEÇERLİ?

Korona pandemisi nedeniyle mali müşavirlerinin üzerindeki iş yükü dikkate alınarak vergi beyannamesi için bildirim süresi 31.10.2021 tarihine kadar ertelendiğini yazmıştık. Peki bu süre tüm vergi mükellefleri için aynı şekilde mi geçerli? Hayır bu süre, herkes için geçerli değil. Örneğin mali müşaviri veya mali müşavirlik derneği danışmanlığında vergi beyanında bulunan vergi mükellefleri, 2020 yılına ait vergi beyanlarını Şubat 2022 yerine 31.05.2022 tarihine kadar ilgili maliye dairesine teslim edebilirler.

SÜRE ERTELENEBİLİR Mİ?

Mali müşavirden yardım alıp almamanıza bağlı olmaksızın, vergi beyanı için bildirim süresi 31.10.2021 tarihinden sonrası için ek süre talep edebilirsiniz. Ancak bunun için sağlam bir gerekçe sunmanız gerekiyor. Örneğin hastalık, vergi belgelerindeki eksiklik, taşınma veya aşırı iş yoğunluğu, ek süre talebi için olası gerekçeler arasında sayılabilir. Ek süre talebinin 31.10.2021 tarihine kadar ilgili maliye dairesine yazılı olarak bildirilmiş olması gerekiyor. Maliye, talebinize istinaden yeni bir bildirim tarihi belirleyip size bildirecektir.

BİLDİRİMDE GECİKENLERE CEZA KESİLECEK Mİ?

Vergi beyanı yükümlüsü olup da zamanında bildirimde bulunmayan vergi mükelleflerini hangi müeyyideler bekliyor? Bu konuda maliye kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Vergi beyan süresinde maliyeye bildirimde bulunmayanları bir dizi müeyyideler bekliyor. Vergi beyannamesi bildiriminde gecikilen her ay için, en az 25 euro olmak üzere vergi borcunun yüzde 0.25’e oranında gecikme zammı ödenmesi söz konusu. Vergi borcunuzun yüksekliğine bağlı olarak 25 bin euroya kadar gecikme cezası da kesilebilir. Vergi beyanı için tanınan süreyi 14 ay aşanlara, söz konusu para cezası otomatikman kesildiği unutulmamalıdır.

Maliyenin tüm uyarılarını dikkate almayan ve her yıl vergi beyanını gecikmeli verenlere ek

olarak kesilen para cezası faizli olarak tahsil edilir.

Vergi beyanı yükümlüsü olmayanlar için de beyan için süre şartı var mı?

Kendi isteğiyle vergi beyannamesinde bulunmak isteyenler için de süre sınırı söz konusu. Örneğin bu kişiler için 2018 yılına ait vergi beyanı için 31.12.2022 tarihine kadar zaman tanınıyor.

BUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

AŞIRI SICAKLARDA NASIL ÇALIŞILMALI?

YAZ mevsimi, şu günlerde artan sıcaklarla birlikte kendini iyice hissettirmeye başladı. Almanya’da hava sıcaklığı yer yer 36 dereceye çıkarken özellikle kapalı mekânlarda çalışanları önümüzdeki günlerde de bunaltıcı sıcaklar bekliyor. Bu dönemde çalışanlar, hem kendi sağlıkları hem de iş hukuku açısından nelere dikkat etmeliler? Örneğin, hava sıcak diye şortla işe gidilebilir mi? Veya aşırı sıcak hava nedeniyle, çalışma süreleri kısaltılabilir mi?

Konuyla ilgili bilgi veren İş Hukuk avukatı Alexander Bredereck, iş yerinin tatil edilmesine neden olabilecek aşırı sıcakların Almanya’ya şimdiye dek gelmediğini belirterek, aşırı sıcaklardan dolayı işi bırakmanın, kişinin sağlık durumuna bağlı oluğuna işaret etti.

HASTA VE YAŞLI PERSONELE DİKKAT!

İşverenin, aşırı sıcak nedeniyle sağlığı tehlikeye giren veya yaşlı olan personeline karşı daha hassas olması gerektiğini kaydeden Alman avukat, ofiste bunaltıcı sıcak hava nedeniyle işini bırakıp evine gidenleri, iş vereni tarafından yazılı uyarı alması, hatta işten atılma tehlikesinin bile söz konusu olabileceğini söyledi. Aşırı sıcaklardan dolayı çalışamayacak durumda olan kişilerin, patronunu uygun çalışma koşullarını sağlamakla yükümlü olduğunu hatırlatmalarını isteyen Beckeret, bu konuda gerektiğinde iş yeri işçi temsilciliğinden de destek alınabileceğini sözlerine ekledi. Fakat, ofisteki aşırı sıcak hava yüzünden sağlık sorunuyla karşı karşıya kalanların doktorlarına başvurup rapor almaları da önerildi.

SICAKLIK SINIRI NEDİR?

İş yeri güvenliği yönetmeliğine (Arbeitsstättenregel) göre, işveren ofislerde güneş ışınlarının doğrudan ve aşırı derecede etkili olmasına karşı tedbirleri almakla yükümlü. Alınan tüm önlemlere rağmen ofisteki hava sıcaklığı 26 derece ve üzerinde olması halinde, personelin sağlık durumunu tehlikeye sokmamak için işveren ek tedbirler almak zorunda. Çalışılan kapalı mekandaki hava ısısının 30 dereceye tırmanması halinde, işverenin çalışanlara daha rahat giysi giymelerine izin vermesi ve öncelikli olarak havayı soğutucu cihazlar taktırması veya gerekli teknik önlemleri alması gerekiyor. Personelini, hava sıcaklığı 35 derecenin üzerinde olan ofislerde çalıştıran işverenler, çalışanlarının sağlıklarını düşünerek çok daha ciddi tedbirler almak zorunda.