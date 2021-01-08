İki ay programa ara verdi... Hasta babasıyla ilgilenecek

ALMAN özel televizyon kanalı RTL’de sunuculuk yapan 44 yaşındaki Eckes, iki ay boyunca programlara çıkmayacak ve bu süre içinde babasının bakımını üstlenecek. Eckes, “Son aylarda babamın durumu ağırlaştı” diyen Eckes, zor dönemlerin aile fertleriyle birlikte ve dayanışma içinde geçirilmesinin önemli olduğunu söyledi. Eckes, iki ay izin aldığı için de minnettar olduğunu söyledi. RTL’nin spor bölümünde görev yapan 32 yaşındaki Jana Azizi, pazartesi gününden itibaren iki ay boyunca Nazan Eckes’in yerine ‘RTL Extra’ programının sunuculuğunu yapacak.