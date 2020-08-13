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Avrupa
Haber Giriş: 13.08.2020 - 10:56,Son Güncelleme:

İhtiyaçtan acil satılık futbol takımı: VALENCIA

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İhtiyaçtan acil satılık futbol takımı: VALENCIA
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Gaya dışındaki tüm futbolcular satış listesinde

PANDEMiDEN en yoğun şekilde etkilenen takımların başında gelen Valencia’da Jose Gaya dışında tüm oyuncuların satılık olduğu duyuruldu. İspanyol ekibinde Ferran Torres 23 milyon Euro’ya Manchester City’ye; Francis Coquelin 6.5 milyon Euro’ya, Dani Parejo da bedelsiz Villarreal’etransfer oldu. La Liga’da ancak dokuzuncu olabilen kulüp, Şampiyonlar Ligi gelirlerinden de mahrum kalacak. Valencia’nın bu sezon daha mütevazı bir kadro ile mücadele edeceği ifade edildi.

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