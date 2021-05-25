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Avrupa
BERLİN - Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 25.05.2021 - 12:23 | Son Güncelleme:

İhtiyaç duyulmayana kadar yardımlara devam!

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İhtiyaç duyulmayana kadar yardımlara devam!

Almanya’da korona kısıtlamaları nedeniyle ekonomi bakanlığı tarafından şirketlere, işletmelere ve serbest meslek sahiplerine verilen ve 30 Haziran’da sona erecek olan korona yardımları için Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, yardımların uzatılacağına dair söz verdi.

ALTMAIER, “Size şunu söyleyebilirim ki, korona yardımına ihtiyaç duyan şirket kalmayınca kadar yardımlara devam edeceğiz” dedi. Ancak yardımların ne zamana kadar verileceğinin henüz belli olmadığını kaydeden Altmaier, “Ben yıl sonuna kadar uzatmak isterim. Çünkü birçok şirketin yeniden toparlanması için uzun bir zaman ihtiyaç duyulduğunu biliyorum” dedi. Ancak yardımlar, ciroları bir önceki yıla göre yüzde 30 oranında düşen şirketlere ve işletmelere verilecek. Bu durumda şirketler, sabit giderlerinin yanı sıra diğer yardımlardan da faydalanabilecek.

 

 

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