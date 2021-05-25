İhtiyaç duyulmayana kadar yardımlara devam!

ALTMAIER, “Size şunu söyleyebilirim ki, korona yardımına ihtiyaç duyan şirket kalmayınca kadar yardımlara devam edeceğiz” dedi. Ancak yardımların ne zamana kadar verileceğinin henüz belli olmadığını kaydeden Altmaier, “Ben yıl sonuna kadar uzatmak isterim. Çünkü birçok şirketin yeniden toparlanması için uzun bir zaman ihtiyaç duyulduğunu biliyorum” dedi. Ancak yardımlar, ciroları bir önceki yıla göre yüzde 30 oranında düşen şirketlere ve işletmelere verilecek. Bu durumda şirketler, sabit giderlerinin yanı sıra diğer yardımlardan da faydalanabilecek.