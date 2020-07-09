İhracat yüzde 30 düştü

ALMANYA’nın ihracat rakamlarının düşük gerçekleşmesinin nedeni ABD ve İngiltere gibi önemli ticari partnerlerde yaşanan salgın krizi. Mayıs ayında Almanya’nın ABD’ye yaptığı ihracat yüzde 36.5 oranında azaldı ve 6.5 milyar Euro’ya geriledi. Aynı şekilde İngiltere’ye yapılan ihracat ise yüzde 46.9 düşüşle 3.5 milyar Euro olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında Çin’e yapılan ihracat da yüzde 12.3 geriledi. Almanya’da Mayıs 2019’la karşılaştırıldığında ithalat da yüzde 21.7 düşüşle 73.2 milyar Euro olarak gerçekleşti.





‘ETKİLERİ SÜRECEK’

İhracattaki gerileme işverenleri umutsuzluğa sevk ediyor. Mal satışındaki düşüşün Kovid-19 salgınına bağlı olduğunu söyleyen Aman Sanayi ve Ticaret Odası ((DIHK) Dış Ticaret Sorumlusu Volker Treier, “Nisan ayında yaşanan ticaret felaketinden sonra mayıs ayında kısmen canlanması, Almanya’nın ihracatında nefes aldırmadı.

Virüsün küresel etkileri bir süre daha devam edecektir” dedi. Toptancılar Birliği İkinci Başkanı Ines Kitzing ise sınırların yavaş yavaş açılmasıyla ticaretin bir nebze düzeldiğini söyledi. Dünya ticaretinin önümüzdeki dönemde de kayıp vereceğine dikkati çeken Kitzing, “Sınırların kapanması, lojistikte aksamalar ve tedarik zincirindeki kesintiler sonrasında dünya ticaretinin eski seviyeye dönmesi uzun zaman alacaktır” dedi.