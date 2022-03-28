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İhracat beklentisinde gerileme

#Ifo #AVRUPADAN HABER#Clemens Fuest
İhracat beklentisinde gerileme

Merkezi Münih’te bulunan ekonomi araştırma kurumu Ifo Enstitüsü’nün mart ayı verilerine göre, Almanya’nın ihracat beklentisinde 2.3 puan azalma olacağı belirtildi.

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ŞUBAT ayında artı 17 olarak hesaplanan ihracat endeksindeki gerilemenin Ukrayna savaşından kaynaklandığını vurgulayan Ifo Başkanı Clemens Fuest, özellikle Rusya ile ekonomik bağlantısı olan ihracatçı şirketlerin gelecek aylara olumlu bakamadığını söyledi. İhracat büyümesinin hissedilir derecede yavaşlayacağını kaydeden Fuest, hemen hemen tüm ekonomi branşlarında gerileme beklentisi olduğunu, en fazla gerilemenin ise otomobil endüstrisinde yaşandığına dikkati çekti. Aynı zamanda plastik sektörünün de azalan ihracat taleplerinden etkileneceğini kaydeden Fuest’e göre kimya endüstrisinde dengeler aynı kalacak, sadece elektronik sektöründeki dış taleplerde artış olacak. Ifo araştırmacıları daha önce yaptıkları açıklamada, 2.2 ve 3.1 arasında kalacağı belirtilen büyüme hızının da eski beklentilere göre yavaşlayacağını, enflasyon rakamlarının 2022 yılı içerisinde geçen aralık ayı hesaplarına göre daha hızlı büyüyerek yüzde 5.1 ile yüzde 6.1 arası seviyede olacağını belirtmişti.

İhracat beklentisinde gerileme

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#Ifo #AVRUPADAN HABER#Clemens Fuest

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