İhbarlar bir yıl öncesinden başlamış

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Almanya’nın Magdeburg kentindeki Noel pazarında 20 Aralık’ta meydana gelen saldırıda aralarında 9 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti, 200’den fazla kişi de yaralandı. Yaklaşık 20 yıldır Almanya’da yaşadığı tespit edilen 50 yaşındaki Suudi Arabistanlı Taleb al-Abdulmohsen aracını kasıtlı olarak kalabalığın üzerine sürdü. Olay yerinde gözaltına alınan ve tutuklanan Abdulmohsen’in sosyal medyada tehditkâr paylaşımları ile hakkında birden çok kez yapılan ihbarların emniyet güçleri tarafından dikkate alınmaması tepki çekti. Abdulmohsen’i tehditkâr sosyal medya paylaşımları sebebiyle saldırının gerçekleştiği kentin bağlı olduğu Saksonya-Anhalt eyaletinin emniyet güçlerine daha önce ihbar edenlerden biri olan ABD vatandaşı James Gavitt, AA muhabirine açıklamalarda bulundu:

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DOĞRU OLMAYAN BİR ŞEYLER VARDI

“Abdulmohsen’i Suudi Arabistan’dan kaçmak isteyen kadınlara yardım etmesi sayesinde sosyal medya üzerinden tanıdım. Birçok kez X üzerinden yazıştık. Bir süre sonra Abdulmohsen’in paylaşımları sebebiyle ona şüpheyle yaklaşmaya başladım. İşin içine daha fazla girdikçe, onu X mesajlarımda giderek daha fazla buldum ve bazı konularda bana tavsiyelerde bulundu. Biraz şüpheyle de olsa onunla iletişim kuruyordum. Bir konu hakkında fikir ayrılığı yaşadıktan sonra bana mesaj atmamasını söyledim. Bunun üzerine beni engellendi. Birçok Suudi kadın ona güvenmesine rağmen genel olarak onda ‘ters’ bir şeyler olduğunu biliyordum. ‘Kontrol manyağı’ bir yapısı vardı ve Suudi rejimine muhalif çevrim içi aktivizm söz konusu olduğunda her zaman koordinasyonu sağlamaya ve kararları o vermeye çalışıyordu. Muhalefeti ve ülkeden kaçan Suudi kadınları yönlendirmek ve kontrol etmek için bir şekilde Suudi rejimiyle birlikte çalışıyor olabileceği fikrini bile düşündüm. Kesin olarak bildiğim tek şey, onda doğru olmayan bir şeyler olduğuydu. Kadınlara onun yanında dikkatli olmalarını tavsiye ettim.”

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POLİSE İHBARDA BULUNDU

“30 Kasım 2023’te isimsiz bir Suudi vatandaşı, Abdulmohsen’in sosyal medyada paylaştığı bazı tehditkâr ve şiddet içerikli paylaşımlar hakkında benimle irtibata geçti. Bunun üzerine Almanya’da yaşayan aktivist arkadaşım Rana Ahmad’a ulaştım. Rana’dan tehdit içeren paylaşımları Alman polisine göstermesini istedim ve 2 Aralık 2023’te Almanya’nın Köln kentindeki yerel polisi aradı. Rana’nın evine gelen polis, Suudi bir vatandaş tarafından çevrilerek bana gönderilen tweetlerin fotoğraflarını çekti. Ben de 3 Aralık 2023’te, saldırının yaşandığı kentin bağlı olduğu eyaletin emniyet güçlerine internet üzerinden ulaştım. Ancak tüm bunlara rağmen polislerden herhangi bir dönüş alamadık. Saksonya-Anhalt eyaletinin emniyet güçlerine yaptığım ihbarda Abdulmohsen’in yaşadığı yer hakkında bilgi verdim ve tehditkâr paylaşımları hakkında uyardım. Şikâyet dilekçesinde saldırganın ‘Almanya’nın Suudi muhalefetine karşı yaptıklarından dolayı rastgele 20 Almanı öldürsem beni suçlar mısınız?’ ve ‘Almanya’da büyük bir şey olacak. Benim tavsiyem: Almanya’dan sığınma talep etmeyin’ ifadelerinin yer aldığını belirttim. Saldırganın, Suudi Arabistanlı kadınların kaçmasına yardım etme ‘motivasyonu’ hakkında endişelerimi de paylaştım.”

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‘SORUŞTURMA YÜRÜTÜLMELİ’

“Tüm bu ihbarlara rağmen Alman makamları harekete geçmedi. Avrupa kendi içindeki tehditlerle başa çıkma konusunda çok korkak davranıyor. 1951 Mülteci Sözleşmesi, ‘ülkenin güvenliği için bir tehlike olarak görülmesi için makul gerekçeler bulunan herkesin sınır dışı edilmesine’ izin veriyor. Taleb, bu standardı karşıladı ve artık tüm dünya bunu biliyor ama harekete geçmek için çok geç. Almanya’nın bu saldırıyı önlemedeki başarısızlığına ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürütülmeli.”