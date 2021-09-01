İhbar hattına ‘Stasi’ suçlaması

YENİ yönteme göre; bir vatandaş evde kaçak temizlik işçisi çalıştıran komşusu veya iş yerinde kaçak işçi çalıştıran bir işletme hakkında ihbarda bulunabilecek. Daha önce ise eyalette vergi kaçakçılığı konusunda ihbarlar ancak yazılı veya kişisel başvuru şeklinde yapılabiliyordu. Maliye Bakanı Danyal Bayaz, yeni hayata geçirilen internet ihbar portalını tanıtırken, “Bu yöntemle birlikte vergi kaçakçılığını daha kolay kontrol edebileceğiz ve daha fazla vergi adaleti sağlayacağız. Ayrıca dijitalleşmeyi hayata geçirerek vatandaşların vergi daireleriyle daha kolay bir şekilde iletişim kurmasına imkân tanıyacağız” dedi. Bayaz, yöntemin diğer eyaletler tarafından da uygulanmasını umduğunu söyledi.

‘ÜLKE ÇAPINDA OLMASI...’

Ancak Almanya genelinde ilk kez uygulanan yöntem tepki çekti. Bild gazetesi ‘Yeşilerli Bakan vergide ‘Stasi’ yöntemi hayata geçirdi’ manşetiyle haberi duyurdu. FDP Genel Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki, “Bu internet sayfası, Yeşiller’in kanun ve düzenin üzerinde gördükleri ahlak anlayışlarını devletin uygulaması olarak sunması halinde bizi neyin tehdit ettiğini gösteriyor. CDU da buna hiçbir şekilde karşı çıkmıyor” diyerek eleştirdi. Birlik Partileri Meclis Grup Başkan Yardımcısı Carsten Linnemann ise bu uygulamanın Yeşiller’i böylelikle halkın gözünde daha da güvensiz bir parti yaptığını belirtti. Lindemann, “Yeşiller’li bir Maliye Bakanı’nın ülke çapında böyle bir uygulamayı hayata geçirmesi felaket olurdu” dedi.