İhbar hattına destek verdi

Pro7 televizyonunda yayınlanan ‘Bundestagswahl-Show’ adlı programa katılan Yeşiller Partisi Başbakan Adayı ve Eş Başkanı Annalena Baerbock, uygulamanın Almanya genelinde düşünülebileceğini söyledi. Baerbock, “Bilinen bir vergi sahtekârlığının şikâyet edilebileceği bir alan yaratmalıyız” dedi. Baden-Württemberg’de başlatılan uygulamanın aslında Federal Maliye Bakanlığı’nın görevi olduğunu belirten Baerbock, seçimlerden sonra federal hükümetin bunu ülke geneline yayması gerektiğini ifade etti. AB genelinde vergi kaçakçılığıyla mücadeleyi örnek gösteren Baerbock, AB’nin vergi kaçakçılığıyla sert mücadele ederken Almanya’nın bu konuda problem yaşadığını kaydetti. Yeşiller Eş Başkanı Robert Habeck de mali ve ekonomik suçlarla mücadelede ihbarda bulunacakların korunması gerektiğini söyleyerek uygulamaya destek verdi.