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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: AA
Haber Giriş: 03.11.2020 - 14:13 | Son Güncelleme:

‘İğrenç, korkak bir saldırı’

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‘İğrenç, korkak bir saldırı’
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Avusturya İslam Cemaati Başkanı Ümit Vural, Viyana’daki saldırıyı kınadı:

“Saldırıdan derinden etkilendik, irkildik ve şaşkına döndük. İğrenç, korkak bir baldırı. Viyana’mıza yapılan bir saldırı. Toplumun birlik içinde kalması ve ayrılmaması gereken bir dönem yaşanıyor. Bizim liberal adalet sistemimiz terörden ve şiddetten daha güçlü. Yakınlarını kaybedenlerin ve yaralıların acısını paylaşıyoruz.”

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