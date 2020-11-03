‘İğrenç, korkak bir saldırı’

“Saldırıdan derinden etkilendik, irkildik ve şaşkına döndük. İğrenç, korkak bir baldırı. Viyana’mıza yapılan bir saldırı. Toplumun birlik içinde kalması ve ayrılmaması gereken bir dönem yaşanıyor. Bizim liberal adalet sistemimiz terörden ve şiddetten daha güçlü. Yakınlarını kaybedenlerin ve yaralıların acısını paylaşıyoruz.”