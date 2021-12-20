İğrenç iddia ortalığı karıştırdı

Takımın gençlerini çalıştıran 34 yaşındaki Sven B.’nin genç futbolcuları uyuşturup tecavüz ettiği iddia edildi. Frankfurt Başsavcılığı’nın Main-Taunus bölgesinde yaşayan Sven B.’ye yönelik soruşturma başlattığı belirtildi. Zanlının 2019 haziran ayından bu yana kulüpte olduğu açıklandı. Olayın ortaya çıkmasından sonra gözaltına alınan Sven B.’nin, kaçma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle 9 Aralık’tan bu yana tutuklu olduğu kaydedildi.
Soruşturma kapsamında 27 Ekim'de Sven B.’nin evinde ve Taunusstein-Wehen
'deki kulübün odalarında arama yapıldığı belirtildi. Soruşturmada Sven B.’nin bilgisayarı ve cep telefonlarına el konuldu. Cep telefonunda yedi erkek çocuğunun tecavüze uğradığı video görüntüleri bulundu. Görüntüyü inceleyen polisler, zanlının kurbanlarını önce uyuşturduğu ve sonra tecavüz ettiğini tespit etti. Savcılık, “Zanlının, suçun işlenebilmesi için daha önce alkol veya diğer sarhoş edici maddelerle bilinçsiz duruma getirdiğinden şüphelenilmektedir” dedi.