İğrenç iddia ortalığı karıştırdı

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Takımın gençlerini çalıştıran 34 yaşındaki Sven B.’nin genç futbolcuları uyuşturup tecavüz ettiği iddia edildi. Frankfurt Başsavcılığı’nın Main-Taunus bölgesinde yaşayan Sven B.’ye yönelik soruşturma başlattığı belirtildi. Zanlının 2019 haziran ayından bu yana kulüpte olduğu açıklandı. Olayın ortaya çıkmasından sonra gözaltına alınan Sven B.’nin, kaçma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle 9 Aralık’tan bu yana tutuklu olduğu kaydedildi.