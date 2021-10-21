‘Ignatz’ Almanya’yı yıktı geçti! Seferler durdu, ağaçlar devrildi!

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ALMAN Demiryolları, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde tüm bölgelerde tren ve banliyö seferlerini durdurdu. Hamburg’da etkisini gösteren fırtına nedeniyle Ohlsdorf semtinde ağaçlar, arabaların ve müstakil bir evin üstüne devrildi. Hamburg’da rüzgârın hızı 110 kilometreye kadar çıktı. Liman kenti Hamburg’da deniz seferleri durduruldu.

Kuzey Denizi ve Weser ile Elbe nehir bölgelerinde de uyarı yapıldı. Ülkenin batısında etkili olan fırtına öğlene doğru ülkenin orta kesimi ve doğu eyaletlerine kaymaya başladı. Münih’te inşaat halindeki bir binaya kurulan iskele çöktü. Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde ise Ren köprüsü üzerinde bir TIR rüzgârın etkisiyle devrildi. Berlin ve Brandenburg eyaletlerinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle itfaiye sürekli göreve çağrıldı.