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HABERLERAvrupa Haberleri

‘Ignatz’ Almanya’yı yıktı geçti! Seferler durdu, ağaçlar devrildi!

#Almanya#Ignatz Fırtınası#AVRUPADAN HABERLER
‘Ignatz’ Almanya’yı yıktı geçti Seferler durdu, ağaçlar devrildi

Almanya’da sonbaharla birlikte yılın ilk fırtınası birçok eyalette etkili oldu. ‘Ignatz’ adı verilen fırtına bu sabah erken saatlerde başladı. Yüksek yerlerde rüzgârın hızı saatte 120 km buldu. Kara Ormanlar bölgesi Feldberg’de ise tepelik alanda 162 km hıza ulaştı.

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ALMAN Demiryolları, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde tüm bölgelerde tren ve banliyö seferlerini durdurdu. Hamburg’da etkisini gösteren fırtına nedeniyle Ohlsdorf semtinde ağaçlar, arabaların ve müstakil bir evin üstüne devrildi. Hamburg’da rüzgârın hızı 110 kilometreye kadar çıktı. Liman kenti Hamburg’da deniz seferleri durduruldu.

‘Ignatz’ Almanya’yı yıktı geçti Seferler durdu, ağaçlar devrildi

‘Ignatz’ Almanya’yı yıktı geçti Seferler durdu, ağaçlar devrildi
MÜNİH’TE İSKELE ÇÖKTÜ
Kuzey Denizi ve Weser ile Elbe nehir bölgelerinde de uyarı yapıldı. Ülkenin batısında etkili olan fırtına öğlene doğru ülkenin orta kesimi ve doğu eyaletlerine kaymaya başladı. Münih’te inşaat halindeki bir binaya kurulan iskele çöktü. Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde ise Ren köprüsü üzerinde bir TIR rüzgârın etkisiyle devrildi. Berlin ve Brandenburg eyaletlerinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle itfaiye sürekli göreve çağrıldı.
‘Ignatz’ Almanya’yı yıktı geçti Seferler durdu, ağaçlar devrildi

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#Almanya#Ignatz Fırtınası#AVRUPADAN HABERLER

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