‘Ignatz’ Almanya’yı yıktı geçti! Seferler durdu, ağaçlar devrildi!

ALMAN Demiryolları, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde tüm bölgelerde tren ve banliyö seferlerini durdurdu. Hamburg’da etkisini gösteren fırtına nedeniyle Ohlsdorf semtinde ağaçlar, arabaların ve müstakil bir evin üstüne devrildi. Hamburg’da rüzgârın hızı 110 kilometreye kadar çıktı. Liman kenti Hamburg’da deniz seferleri durduruldu.
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