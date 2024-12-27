IGMG Kuzey Bavyera’dan yatılı kış tatil kursu düzenlendi

Haberin Devamı

NÜRNBERG, Erlangen, Lauf, Hersbruck ve Hof gibi bölgelerde faaliyet gösteren IGMG şubelerinden 12-15 yaş grubu öğrencilerin katıldığı kurslarda eğitim, eğlence ve manevi gelişimi bir araya getiren zengin bir program sunuluyor. IGMG Kuzey Bavyera Bölge Başkanı İsmail Satır, kursların önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Yaz okulları gibi yatılı kış tatil kurslarımız, eğitim başkanlığımızın en önemli projeleri arasında yer almaktadır. Her yıl düzenlediğimiz bu etkinliklerle gençlerin eğitim, eğlence ve manevi gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu kurslar, okulların tatil dönemleri dikkate alınarak planlanmakta ve çocuklarımızın dinlenerek öğrenmelerine olanak tanımaktadır. Geleneksel hale gelen bu programları sürdüreceğiz.”





Haberin Devamı

“ÇOCUKLARIMIZ TELEVİZYON VE İNTEERNETİN ESİRİ OLMASINLAR”

Kurs programı, öğrencilerin aile ve okul dışında sosyal bir ortamda bir araya gelmesini sağlayarak, İslami kültür ve evrensel değerlerle tanışmalarına imkân tanıyor. Sabah saatlerinde yapılan çeşitli dersler, öğleden sonra düzenlenen eğlenceli etkinlikler ve gün boyu cemaatle kılınan namazlar, gençlerin manevi gelişimini destekliyor. Satır, gençlerin modern dünyanın etkilerine karşı korunması gerektiğini belirterek şu uyarıda bulundu: “Televizyon, internet ve oyun salonlarının gençleri esir aldığı bu dönemde aileler için yaz ve kış okulları bir fırsat niteliğindedir. Tatilin verimli geçirilmesi ve çocuklarımızın güvenilir bir ortamda gelişmesi için ailelerimize bu programlardan yararlanmalarını öneriyoruz.”

‘KURSLAR GENÇLERİN BAŞARILARINA KATKI SUNUYOR’

Satır “IGMG’nin kursları, öğrencilerin ilmihal ve Kur’an bilgilerini pekiştirirken, olumlu dini duygular biriktirebilmeleri için ideal bir ortam sunuyor. Bu programlar, öğrencilerin yeni arkadaşlıklar edinmesine, kolektif yaşam becerileri kazanmasına ve milli-manevi değerleri öğrenmesine katkı sağlıyor. Elde edilen kazanımlar, gençlerin motivasyon ve başarılarına olumlu yansıyarak ailelerin güvenini kazanmaya devam ediyor. Eğitimcilerin rehberliğinde bireysel yeteneklerini keşfeden öğrenciler, paylaşma ve sorumluluk bilincini geliştirme fırsatı buluyor” diye konuştu.