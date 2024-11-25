IGMG Hersbruck şubesi 30. yılını kutladı

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DAYANIŞMA ve birlik mesajlarının öne çıktığı etkinlikte geçmişin anıları yad edilirken, geleceğe umut dolu mesajlar verildi. Kutlama, sinevizyon gösterimi ve Fatih Maraşlıoğlu’nun Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Program kapsamında IGMG Kuzey Bavyera Bölge Başkanı İsmail Satır ve IGMG Hersbruck Şube Başkanı Cesur Kunduz birer konuşma yaptı. İsmail Satır, dayanışmanın ve fedakârlığın önemine dikkati çekti. Anaokulu ilahi ekibinin neşeli ve etkileyici performansı etkinliğe katılanlara keyifli anlar yaşatırken, çocukların performansı büyük beğeni topladı. İpekyolu ilahi ekibi de seslendirdikleri eserlerle katılımcıları manevi bir yolculuğa çıkardı. Program boyunca geçmişin hatıraları ve geleceğe dair umutlar duygusal bir bağ oluşturdu. Programın en etkileyici bölümlerinden biri de kurucu üyelerle yapılan söyleşiler oldu. İlk yılların zorlukları, dayanışma ve fedakârlığın gücü üzerine paylaşılan anılar, katılımcıları zaman yolculuğuna çıkardı.

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EMEK VE VEFA ÖDÜLLRİ DAĞITILDI

Şubenin 30 yıllık başarısında emeği geçenlere plaket ve onur belgeleri takdim edildi. Eski şube başkanları ve gönüllüler, katkılarından dolayı ödüllendirilirken, gençlik, kadınlar ve çocuk birimlerinin özverili çalışmaları da takdirle karşılandı. IGMG Hersbruck Şubesi’nin 30 yıllık başarı hikâyesi, dayanışmanın ve fedakârlığın gücüyle şekillenen bir örnek olarak hafızalarda yer eden etkinlik, IGMG Kuzey Bavyera Bölgesi İrşad Başkanı Bilal Demiroğlu’nun duasıyla sona erdi. Katılımcılar, birlik ve beraberlik ruhunu hatıra fotoğraflarıyla ölümsüzleştirerek programdan ayrıldılar.

İsmail Satır, Bilal Demiroğlu, Cesur Kunduz

