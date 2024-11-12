IG Metall işverenle anlaştı

Haberin Devamı

ANLAŞMAYA göre, toplu iş sözleşmesinin süresi 25 ay olacak. Nisan 2025’ten itibaren maaşlar yüzde 2 oranında artırılacak. Nisan 2026’da ise yüzde 3.1 oranında bir zam daha yapılacak. Buna ek olarak, çalışanlara 600 Euro tutarında bir defaya mahsus ödeme yapılacak. 2026’dan itibaren yıllık olarak ödenen ek ücretler kalıcı olarak artırılacak. Stajyerler için ise maaşlara Ocak 2025’ten itibaren geçerli olmak üzere aylık 140 Euro ek artış yapılacak. Ancak, stajyerler bu artış dışında tek seferlik ödeme almayacak.

3.9 MİLYON KİŞİYİ KAPSIYOR

Bu anlaşma, Almanya’nın en büyük ve önemli endüstrilerinden biri olan metal ve elektrik sektöründe geçerli olacak. Sektörde yaklaşık 3.9 milyon kişi istihdam ediliyor ve makine mühendisliği ile otomotiv sanayi gibi önemli alanları kapsıyor. İlk olarak Bavyera ve Kuzey Almanya bölgelerinde uygulanacak düzenlemenin, ülke genelinde de kabul edilmesi bekleniyor. IG Metall, başlangıçta 12 ay boyunca geçerli olacak şekilde yüzde 7 oranında maaş artışı talep etmişti. İşverenler ise ilk etapta, 27 aylık bir sürede yüzde 3.6 oranında iki aşamalı bir zam teklifinde bulunmuştu. Ekim ayı sonundan itibaren, IG Metall’in taleplerine destek vermek amacıyla ülke genelinde 600 binden fazla çalışan uyarı grevlerine katıldı. Bu yeni anlaşma hem çalışanların ücretlerini iyileştirmeyi hedefliyor hem de endüstrinin mevcut ekonomik zorluklarına çözüm bulma çabası olarak görülüyor.