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İftarların vazgeçilmezi Ramazan pidesi

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#ALMANYA#RAMAZADAN PİDESİ#AVRUPADAN HABERLER
İftarların vazgeçilmezi Ramazan pidesi
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 11:02

Hannover yakınlarında bulunan Lehrte kasabasında üçüncü kuşağın çalıştırdığı Şanlı Fırın’ın Ramazan pidesi iftarların vazgeçilmezi oldu.

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HANNOVER kenti yakınlarında bulunan çevresiyle birlikte 3 bine yakın Müslümanların yaşadığı Lehrte kasabasında dede Mikail Şanlı’nın açtığı, oğlu Arif Şanlı’nın sürdürdüğü, şimdilerde torun Kubilay Şanlı’nın işlettiği Şanlı Fırın çok uzun seneden beri her Ramazan’da çıkardığı Ramazan pidesiyle iftarların vazgeçilmezi haline geldi. Oruç tutmayan başka inanç sahiplerinin de Ramazan pidesi almak için kuyrukta dakikalarca beklediklerini belirten baba Arif Şanlı “Pidelerimiz Türkiye’deki Ramazan pidesini aratmayacak durumda. Bu yüzden de Türkiye’de bu pideyi yemiş başka inanca mensup insanlar da adeta Ramazan’ı bekler durumdalar. Yakından tanıdığım arkadaşımın torunu Talha “Amca senin piden için oruç tutuyorum. Ramazan pidesini oruç tutanlar yermiş” diyor. Saatler önce fırının önüne gelip beklediklerini söyleyen Selami Demircan “İftar sofralarımızda her gün sıcak Ramazan pidesini bulundurabilmek için erkenden fırının önüne gelip burada toplanan arkadaşlarla da sohbet etme olanağını buluyoruz. Bu yönüyle fırın sosyal bir hizmet de görüyor” dedi.

İftarların vazgeçilmezi Ramazan pidesi

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#ALMANYA#RAMAZADAN PİDESİ#AVRUPADAN HABERLER

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