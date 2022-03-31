‘İftar için gelen misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayacağız’

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UZUN yıllar gastronomi sektöründe faaliyet gösteren tecrübeli işletmeci Seda Türkoğlu, La Turka’nın kısa sürede Düsseldorf’un aranılan mekânları arasına girmesinden memnun. Ramazan ayı boyunca normal çalışmalarına devam edeceklerini belirten Türkoğlu, iftar için kendilerini tercih edenleri en güzel şekilde ağırlayacaklarını söyledi: “Pandemi döneminden çıktık ve bu pandemi sonrası ilk Ramazanımız. 2019 yılında Ramazan’a özel çok güzel iftar menüleri hazırlamıştık. Ancak pandemi dolayısıyla bu yıl normal akışımızda Ramazan ayını karşılayacağız. Konuklarımız, arzu ederlerse önceden sipariş vermeleri, rezervasyon yaptırmaları durumunda kendilerine özel iftar menüleri hazırlayabiliriz. Ama iftarını La Turka’nın muhteşem ambiyansında ve muhteşem lezzetleriyle açmak isteyen misafirlerimiz için de her zamanki gibi menü kartımızdan istedikleri yemeği hazırlayabiliriz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz.”