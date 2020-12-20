‘İflaslar yakındır’

BİRLİK, federal hükümetin bir an önce para yardımını işletme sahiplerine ulaştırmasını istedi. Hükümetten yapılan, ocak ayından itibaren yardımların yapılacağı yönündeki açıklamayı da tatmin edici bulmadı. Şirketlerin mali sıkıntı içinde ezildiğini belirten birlik, ödemeler bürokrasiye takılmadan yapılamasını talep etti. Birlik, Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier’e de şu çağrıda bulundu: “Sizden ricamız bürokratik engellere takılmadan yardımı bir an önce işletmelere ulaştırın. Yaşanan krizden dolayı çok sayıda küçük ve orta ölçekli işletmeler likidite sıkıntısı yaşıyor. İşletmeler iflasın eşiğindeler.”

‘İFLAS DALGASI YOK’

Federal Çalışma Ajansı’dan yapılan açıklamada ise kitlesel iflasların yaşanmasının beklenmediği belirtilirken “Bizim rakamlarımıza göre şu anda iflas dalgası yok” denildi. Geçen yıl iflas edenler nedeniyle 723 milyon euro ödendiğini, bu rakamın bu yıl 1 milyar 200 milyonu bulduğunu belirten Federal Çalışma Ajansı Başkanı Detlef Scheele, açıklanan rakamın içinde salgın kaynaklı olmayan nedenlerden iflas eden mağaza zincirinin de bulunduğunu hatırlattı. Bilindiği üzere Galeria Kaufhof adlı mağaza zinciri iflasını vermiş ve çok sayıda şubesini kapatmıştı. Scheele, 2020 yılı için iflas edenlere ayrılan bütçenin de 1 milyar 600 milyon olduğunu belirtti. Scheele “Bu bütçenin tamamının kullanılıp kullanılmayacağını bilmiyoruz” dedi.

PARA YARDIMI YAPILACAK

Federal hükümet ile eyalet hükümetleri 28 Ekim’de aldıkları kararla 2 Kasım’dan itibaren sıkı kısıtlama uygulamasına geçti. Birçok işletme kapılarını kapattı veya faaliyetleri kısıtlandı. Ardından ülkede kapanma kararı alındı. Karar gereği 16 Aralık ile 10 Ocak tarihleri arasında perakende satış yapan şirketler faaliyetlerini durdurdu. Hükümet, kapanan veya faaliyetleri kısıtlanan işletmelerin, 2019 yılının kasım ve aralık ayları cirosu baz alınarak zararlarının yüzde 70 ile 75 oranında karşılanacağını açıkladı. Kasım ve aralık aylarında da ise işletmelere 5 ile 10 bin euro arasında değişen miktarda avanslar ödendi. Yardım paralarının da ocak ayından itibaren ödeneceği duyuruldu. Federal Maliye Bakanlığı, uygulanan kısıtlamalar nedeniyle şirketlerin toplam zararının 11 milyar euro olacağını tahmin ediyor. Bakanlık aldığı kararla işletmelere 11 milyar euro para yardımı yapacağını duyurdu. Daha önce en yüksek yardım rakamı 200 bin euro olarak belirlenirken, aralık ayında yardım miktarının üst sınırı 500 bin euroya çıkarıldı.